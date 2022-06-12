الكومي: هناك مؤامرة ضد اتحاد الكرة.. والتوفيق خان علام في حديثه عن إيهاب جلال

الأحد، 12 يونيو 2022 - 11:26

كتب : FilGoal

إيهاب الكومي - عضو اتحاد الكرة

يرى إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بأن هناك مؤامرة ضد أعضاء الاتحاد هدفها منع نهضة الكرة المصرية.

وقال الكومي في تصريحات عبر قناة الحياة: "هناك مؤامرة ضد اتحاد الكرة ممن أفسدوا الحياة الرياضية في مصر على مدار سنوات عديدة، بعد رحيل حسن شحاتة والجيل التاريخي وصلنا إلى كأس العالم فقط عن طريق الصدفة بركلة جزاء احتسبت في برج العرب ولكن الحياة الرياضية والكروية في مصر أفسدت".

وواصل "لم يتم العمل في السنوات الماضية بطريقة علمية سواء عن طريق اللجان أو الاتحادات ووصلنا إلى أن يكون اتحاد الكرة تحت الوصاية الدولية مثله مثل الدول الصغيرة وللأسف أيضا من خلال مؤامرة أيضا رحلت لجنة عمرو الجنايني وجاءت لجنة أحمد مجاهد وأصبح الثبتث بالكرسي هو الطاغي على الأمر".

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وتابع "منذ أن تولى مجلس جمال علام دخلنا في مهاترات ومؤامرات منذ اليوم الأول ولا يريدوننا أن نعمل وأن ندير الاتحاد بطريقة جديدة ولا يريدون تحقيق نهضة حقيقية في كرة القدم".

وواصل "حازم إمام ومحمد بركات وضعا خطة للنهوض بكرة القدم على أعلى مستوى من خلال أسلوب علمي ولكن هناك من لا يريد نجاحنا".

وشدد "بخصوص نادي الأهلي، وزير الشباب والرياضة شكل لجنة لبحث الأمر برمته ولن نتستر على أي شخص أخطأ داخل اتحاد الكرة أي كان مثل ما كان يحدث في المرات السابقة ومن ستقر اللجنة بأنه قد أخطأ سيتم محاستبه".

وأضاف "إيهاب جلال واحد من الشخصيات المحترمة وتمت الموافقة على توليه المسؤولية بالإجماع لأننا أردنا إعادة أمجاد المدرب المصري على طريقة الجوهري وحسن شحاته ولكن ربما تصريح جمال علام قد خانه فقط ولكن اجتماعنا بالأمس كان بشكل ودي خارج الاتحاد لبحث كيفية ترتيب الأوضاع في الفترة المقبلة".

وكان جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة قد قال إن المجلس بدأ في البحث عن سير ذاتية للمدربين الأجانب ليخلف أحدهم إيهاب جلال.

وكان جلال قد قاد منتخب مصر في مباراتين فقط، فاز في الأولى على غينيا بهدف دون مقابل قبل أن يتعرض للهزيمة في الثانية بهدفين دون مقابل.

إيهاب الكومي اتحاد الكرة
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