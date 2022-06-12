تايمز: نونيز يخضع للكشف الطبي مع ليفربول يوم الإثنين

يتواجد داروين نونيز مهاجم بنفيكا في إسبانيا حاليا في انتظار نهاية مفاوضات ليفربول مع ناديه قبل السفر إلى إنجلترا للخضوع للكشف الطبي مع الريدز، حسب جريدة ذا تايمز.

وذكرت ذا تايمز أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي يوم الإثنين بعدما نجح ليفربول في إقناع بنفيكا بالتخلي عن نجمه.

وأوضح التقرير أن الصفقة قد تحسم مقابل 64 مليون جنيه استرليني.

من جهته، قال فابريزو رومانو صحفي سكاي سبورت عبر حسابه الشخصي على تويتر إن نونيز وصل إلى إسبانيا رفقة وكيله في انتظار موقف المفاوضات بين الناديين على التفاصيل النهائية للصفقة.

وأضاف أن جوليان وارد المدير الرياضي لليفربول يتواجد حاليا في البرتغال للتفاوض مع مسؤولي بنفيكا على رسوم الصفقة.

اللاعب الذي خرج من معسكر منتخب أوروجواي تمهيدا لانتقاله الوشيك اتفق مع إدارة ليفربول على توقيع عقد لمدة 6 مواسم، حسب العديد من التقارير.

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وكانت صحيفة تليجراف قد أفادت أن ليفربول يتوقع أن يوافق بايرن ميونيخ على دفع 40 مليون جنيه استرليني مقابل ضم ماني وذلك لتمويل صفقة نونيز.

وأضاف التقرير أن الأموال التي ستأتي من صفقة ماني ستمهد الطريق لليفربول للتعاقد مع نونيز من بنفيكا مقابل نحو 60 مليون جنيه إسترليني مع بعض الإضافات التي قد تصل إلى 15 أو 20 مليون جنيه استرليني.

الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي كانت ضم فيرجيل فان دايك من ساوثامبتون في يناير 2018 مقابل 78 مليون جنيه إسترليني.

ويؤمن الريدز أن الأوروجوياني مناسب لأسلوبهم ويستطيع اللعب في مركز الجناح وأيضا كمهاجم.

نونيز انضم لصفوف بنفيكا قادما من ألميريا الإسباني مقابل 24 مليون يورو ليصبح الأغلى في تاريخ النسور البرتغالية.

ويمتلك ألميريا نسبة 20% من قيمة البيع المستقبلي للاعب.

نونيز الموسم الماضي سجل 34 هدفا في 41 مباراة مع بنفيكا في جميع المسابقات.

وأصبح نونيز عنصرا أساسيا كذلك في منتخب أوروجواي، إذ سجل هدفين في 8 مباريات دولية خاضها.

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