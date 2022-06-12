مدرب إثيوبيا: تفوقنا على مصر في كل شيء.. وغياب صلاح غير مؤثر

الأحد، 12 يونيو 2022 - 11:21

كتب : FilGoal

منتخب إثيوبيا أمم إفريقيا

يرى ويبو أباتي المدير الفني لمنتخب إثيوبيا أن فريقه تفوق في كل شيء أمام منتخب مصر وحقق فوزا مستحقا.

وفاز منتخب إثيوبيا على مصر بثنائية دون رد في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وقال أباتي عبر قناة الحياة: "فزنا بالمباراة ضد مصر لأننا لعبنا بطريقة جيدة ولا أريد القول إن مصر لعبت بشكل سيء لأنهم كانوا جيدين في الملعب لكننا تفوقنا عليهم".

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وأضاف "استحوذنا على الكرة وتفوقنا على دفاع مصر وكنا أسرع منهم ولذلك ظهرنا بشكل جيد وكنا في حالة جيدة ونلعب بثقة وضغطنا على المدافعين حتى لا يستطيعوا بناء اللعب وكنا نستخلص الكرة كثيرا وكذلك لاعبي الوسط لدينا تفوقوا على خط وسط مصر".

وأكمل "كان هدفنا إيقاف خطورة كل لاعبي منتخب مصر منذ بداية المباراة ومنعهم من الهجوم علينا أو السيطرة على الكرة".

وواصل "أتيحت لنا 3 فرص قبل أن نسجل الهدف الأول في مصر وهذا الهدف حفزنا لنلعب بشكل أفضل وأعتقد أن منتخب مصر لم يتوقع الطريقة التي أدرنا بها المباراة".

وشدد "الفوز في المباراة لم يكن بسبب أن منتخب مصر ظهر بشكل سيئ، ولكن لأننا تفوقنا عليهم في كل شيء".

وتعجب قائلا: "هل غياب صلاح والنني وتريزيجيه يؤثر على منتخب مصر؟ وهل غياب هؤلاء النجوم يجعل باقي اللاعبين لا يلعبون بشكل طبيعي؟ وهل منتخب مصر يتأثر بغياب هؤلاء اللاعبين؟".

وشرح "بالنظر إلى جدول المجموعة كل المنتخبات لديها 3 نقاط ولا يمكن أن نقول من هو المرشح خلال هذه المرحلة ولا يوجد شيء مضمون، ولكن منتخب مصر لديه الفرصة الأكبر للتأهل وباقي الفرق فرصها متساوية معا".

وأتم تصريحاته "منتخب مصر يتفوق على باقي المنتخبات بخبراته الكبيرة ويستطيع تحقيق الفوز في المباريات المقبلة".

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