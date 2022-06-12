مجاهد: اتحاد الكرة الحالي يحاول أن يداري على أخطائه.. وأغلب ما فعلته ألغوه

رد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق على اتهامات المجلس الحالي بشأن استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا ورحيل كارلوس كيروش عن المنتخب الوطني وكذلك وجود مديونية بقيمة 600 مليون جنيه مصر.

ورد مجاهد عبر قناة أون تايم سبورتس 2:

نهائي دوري أبطال إفريقيا

"هل تقع مشكلة نهائي دوري أبطال إفريقيا على اللجنة الثلاثية؟ عندما ترد عليك الرد بوقائع وأدلة، خطاب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا وصل لاتحاد الكرة يوم 19 يناير والمجلس الحالي تسلم الاتحاد في الخامس من نفس الشهر، والموعد النهائي للترشح يوم 28 فبراير".

"لماذا أرسل اتحاد الكرة خطابا في شهر أبريل لوزارة الرياضة لاستضافة بطولات إفريقية؟ هو ليس له قيمة من الناحية العملية بل من الناحية الرمزية، هناك يقين بأن تقديم طلب الاستضافة من عدمه لن يفرق لأن المهلة انتهت، وحتى لا أذكر فيه دوري الأبطال لأقول إن الأهلي لم يرسل طلبا، هذا ما استنتجته، لماذا أرسلنا كل البطولات وليس نهائي دوري الأبطال، وأريد أن يخرج خطاب بيراميدز لاتحاد الكرة لاستضافة نهائي الكونفدرالية".

"كان من الممكن القول إن هناك خطأ، فأنت عندما تطلب استضافة مباراة فلابد أن تراجع كل الجهات والأجهزة المعنية".

"في البداية كان هناك محاولة لإلقاء المسؤولية على المجلس السابق، وفي محاولة لأن يداري على أخطاءه".

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مديونية 600 مليون جنيه

"مشروع الهدف تم بالتعاقد مع شركة وطنية وهي المسؤولة عن تنفيذه، والمتعاقد معها الاتحاد مباشرة، وأكملت مركز المنتخبات الوطنية والملاعب دون أن تتقاضى باقي المستحقات، وكان من الطبيعي أن المجلس يكمل عمل من سبقه، مثلما فعلنا من قبل مع اللجنة الخماسية في أمر مسحات فيروس كورونا".

"اتحاد الكرة تحصّل على 1.5 مليون دولار من كأس العرب، و2.75 مليون دولار من المشاركة في كأس أمم إفريقيا تحت قيادة المنتخب في كارلوس كيروش، وفترة الانتقالات هي من أهم مصدرين دخل لاتحاد الكرة، كما ساهم وزير الشباب والرياضة في جزء من مكافآت وهو ما لم يحدث منذ سنوات وهو ما حدث في الوقت الحالي".

"الاتحاد كان عليه التزامات وله استحقاقات والأندية المصرية كلها عليها استحقاقات للاتحاد والشركة الراعية بالإضافة لجوائز مشاركات المنتخب الوطني، ولدينا أموال أيضا لدى فيفا".

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رحيل كيروش

"أغلب ما فعلته في اتحاد الكرة، المجلس الحالي ألغاه".

"أحد أصدقاء كيروش أخبرني أن مجلس الإدارة الحالي لاتحاد الكرة يرى أن كل القرارات التي اتخذها مجلسي كانت خطأ ورحيل البرتغالي كان من ضمن القرارات".

"تواصلت مع كيروش عقب رحيله وكان يريد الاستمرار في مهمته مع مصر، رأى أن هناك البعض من المسؤولين تمنوا رحيله رغم رغبة وزير الشباب والرياضة في استمراره".

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