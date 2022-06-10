بين إصابات واستدعاءات.. تعرف على قائمة منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية

تغييرات كثيرة طرأت على قائمة إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر قبل لقاء كوريا الجنوبية وديا.

ويستعد منتخب مصر للقاء كوريا الجنوبية في الواحدة ظهرا يوم الثلاثاء المقبل.

المدير الفني لمنتخب مصر أعلن قائمة أولية مكونة من 44 لاعبا تقلصت لـ 29.

ومع الإصابات والغيابات المختلفة وأيضا الاستدعاءات، FilGoal.com يكشف كيف سيكون شكل قائمة منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية؟

حراسة المرمى

عاد محمد الشناوي للقائمة بعد تعافيه من فيروس كورونا، وسافر رفقة بعثة مصر لمواجهة إثيوبيا وجلس بديلا.

وبذلك مركز حراسة المرمى كامل العدد بتواجد الرباعي.

حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) محمد أبو جبل (الزمالك) - محمد صبحي (فاركو) - محمود جاد (إنبي).

الدفاع

يغيب أحمد حجازي بسبب استكمال عملية التأهيل في إسبانيا، وكذلك أحمد فتوح الذي تعرض لحادث سير قبل انطلاق معسكر المنتخب.

وخرج محمد عبد المنعم من معسكر المنتخب ليستكمل التأهيل الخاص به في الأهلي.

في المقابل ضم إيهاب جلال، باهر المحمدي قائد الإسماعيلي.

ويتواجد ياسر إبراهيم في القائمة بعدما تعافى من الإصابة بنزلة برد.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر) - عمر جابر (بيراميدز) - محمود علاء (الزمالك) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - أيمن أشرف (الأهلي) - كريم حافظ (مالاتيا سبور) – باهر المحمدي (الإسماعيلي)

الوسط

خرج محمد النني وإمام عاشور وحمدي فتحي بسبب الإصابة من قائمة منتخب مصر حسبما أعلن اتحاد الكرة.

وتم استدعاء أحمد رفعت قبل لقاء إثيوبيا لمنتخب مصر، واُستدعى مصطفى شلبي قبل السفر للقاء كوريا.

خط الوسط: أحمد حمدي (مونتريال الكندي) - مهند لاشين (طلائع الجيش) – أحمد رفعت (فيوتشر) - عمرو السولية (الأهلي) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) – مصطفى شلبي (إنبي).

الهجوم

بعد استبعاد محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد صلاح بسبب الإصابة يتواجد خماسي في هجوم منتخب مصر.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - عمر مرموش (شتوتجارت الألماني) - أحمد عاطف (فيوتشر) - مصطفى محمد (جالاتاسراي التركي).

وتتوجه بعثة منتخب مصر مساء الغد -السبت- إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة.

وتقام المباراة في الرابع عشر من يونيو الجاري، في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة (الثامنة مساء بتوقيت كوريا الجنوبية).

وبدأ إيهاب جلال مشواره مع منتخب مصر بالفوز بصعوبة على غينيا بهدف دون رد.

ثم خسر منتخب مصر من إثيوبيا بهدفين دون رد ليحتل المركز الأخير بفارق الأهداف بعد تساوي كل منتخبات المجموعة الرابعة في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في عدد النقاط بواقع ثلاثة.

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