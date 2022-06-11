داروين نونيز.. ترس جديد في ماكينة يورجن كلوب

رحيل ماني المنتظر؟ حسنا لا مشكلة، إدارة ليفربول اقتربت من تعويضه بالفعل.

أتم ليفربول اتفاقه مع بنفيكا على ضم المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز مقابل 80 مليون يورو مع 20 مليون إضافات حسب سكاي سبورتس.

سعر قد يراه الكثير مبالغا فيه ولكن التنافس على ضم اللاعب وظهوره بشكل مؤثر تحديدا أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا قد يفسر ذلك.

خورجي خيسوس مدرب بنفيكا وقتها قال عن التعاقد مع نونيز: "لقد كان أغلى صفقة لبنفيكا، وعندما لا يكون هناك جائحة (كورونا)، سيكون أغلى صفقة بيع. سيكون لاعبا من الطراز العالمي".

إدارة التعاقدات في ليفربول أثبتت في أكثر من مناسبة سابقة أنها تعرف أين ومتى تدفع الأموال المطلوبة للتدعيم حتى وإن كانت كبيرة، ولنا في فيرجل فان دايك وأليسون مثال.

لماذا سيتعاقد ليفربول مع نونيز؟

دخل لويس دياز سريعا في منظومة ليفربول ليتواجد بشكل أساسي في الناحية اليسرى ومع تواجد محمد صلاح على الجانب الأيمن انتقل ساديو ماني لشغل مركز المهاجم.

مع خروج أوريجي واقتراب رحيل ماني وتراجع مستوى فيرمينو، أصبح ضروريا أن يتعاقد ليفربول مع مهاجم مع ديوجو جوتا القادر على اللعب في قلب الهجوم أو الطرف الأيسر.

ولأن طريقة لعب يورجن كلوب تحتاج لخصائص معينة فالمهاجم يجب أن تتوافر به بعد الصفات ليتشكل مع المجموعة.

الضغط

إذا أردت أن تكون لاعبا ضمن منظومة يورجن كلوب فيجب أن تجيد الضغط وهو ما يفعله داروين نونيز بكل قوته.

يجيد ابن الـ22 عاما الضغط على الخصم وغلق زوايا التمرير بشكل كبير ولكنه ما زال في حاجة للتحسن في نقطة أخيرة مقارنة بمن سبقه من الدوري البرتغالي إلى ليفربول.

رقميا، لويس دياز يتفوق على نونيز في أرقام استعادة الكرة في الثلث الأخير من الخصم وهو ما سيعني حاجة صفقة ليفربول الجديدة لبعض التطور في هذه الناحية.

دياز استعاد الكرة 18 مرة في 18 مباراة لعبها في الدوري البرتغالي الموسم الماضي مقابل 13 مرة لـ نونيز في 28 مباراة.

اللامركزية

للوهلة الأولى ومع النظر إلى نونيز فإنه يمنحك انطباعا عن كونه قلب هجوم صريح.

ولكن مع مشاهدة نونيز لأكثر من مباراة يمكنك أن ترى ميل نونيز للناحية اليسرى في أوقات كثيرة.

التنوع في التحرك بين قلب الهجوم والناحية اليسرى هو ما كان يفعله الثنائي ماني وجوتا في بداية الموسم ثم ماني ودياز بعد ذلك.

الصورة في الأسفل لمتوسط تحركات لاعبي بنفيكا في دوري أبطال أوروبا من سكاي سبورتس

من المؤكد أن أسلوبه غير التقليدي سيناسب فلسفة كلوب في ليفربول مع إجادته للتحول بشكل سريع من الدفاع للهجوم وهو أحد أهم أسلحة المدرب الألماني في التسجيل.

الأمر ذاته اختبره يورجن كلوب أمام نونيز في مباراة العودة لدوري أبطال أوروبا.

نونيز تحول بين التحرك بشكل رئيسي في قلب الملعب الشوط الأول إلى الناحية اليسرى في الشوط الثاني.

معدل تهديد الخصم

سجل نونيز 26 هدفا في 2031 دقيقة لعب في الدوري البرتغالي الموسم الماضي بمعدل هدف كل 78.1 دقيقة.

بشكل عام، سجل 34 هدفا في 2821 دقيقة لعب بمعدل هدف كل 82.9 دقيقة.

سدد نونيز باتجاه مرمى الخصوم مرة كل 30.7 دقيقة بمعدل ما يقارب ثلاث تسديدات في المباراة الواحدة.

لمس ابن الـ22 عاما الكرة داخل منطقة جزاء الخصوم كل 10.8 دقيقة.

أرقام نونيز في الدوري ودوري أبطال أوروبا

المباريات: 38

الأهداف: 32

التمريرات الحاسمة: 4

التسديدات: 86

التسديدات على المرمى: 50

لمس الكرة في منطقة الخصم: 244

المراوغات الناجحة: 52

ميزة إضافية

يجيد نونيز التحرك بشكل كبير في منطقة الجزاء لمنح نفسه فرصة أفضل للتسجيل بين القدم والرأس.

سجل نونيز ستة أهداف بالرأس في الموسم الماضي ومع العددي الكبير من عرضيات آرنولد وروبيرتسون فإن هذا العدد سيزيد بالطبع.

ميزة أوجدها جوتا منذ انتقاله لـ ليفربول وسيمنح وجود نونيز إضافة أكبر عليها.

وجود نونيز سيمنح لمنفذ الضربات الثابتة في ليفربول منفذا جديدا للخطورة مع إجادة رجال يورجن كلوب في التسجيل من المواقف الثابتة.

مع تحرك نونيز لمنتصف ملعب فريقه لاستلام الكرة، فإنه يحاول دائما لعب التمريرات الطولية لكسر الدفاعات.

لا تبدو دقتها كبيرة في الأوضاع العادية (28.8%) ولكن مع تحسينها من عمق الملعب قد يوفر ميزة جديدة لفريق يورجن كلوب.

عيوب نونيز

أبرز عيوب نونيز هي عدم القدرة على السيطرة على الكرة الطويلة القادمة من الحارس لفترة طويلة (مثلما يفعل مهاجمون من طراز كين وإبراهيموفيتش ولوكاكو).

لن يمثل هذا العيب أزمة كبيرة في تواجد نونيز مع يورجن كلوب في ظل عدم اعتماده بشكل كبير على هذا الأسلوب.

العيب الثاني هو عدم مساهمته بشكل كبير في الدور الدفاعي للفريق وهو ما سيحتاج كلوب لإيجاد بعض التوازن فيه بين الثلاثي الهجومي لـ ليفربول.

وأخيرا، وقع نونيز في مصيدة التسلل 33 مرة في 38 مباراة (2645 دقيقة لعب) بمعدل تسلل كل 80.1 دقيقة.

معدل كبير مقارنة بثلاثي هجوم ليفربول محمد صلاح وساديو ماني وديوجو جوتا.

محمد صلاح - 19 مرة في 4013 دقيقة لعب، تسلل كل 211.1 دقيقة

ساديو ماني - 29 مرة في 3939 دقيقة لعب، تسلل كل 135.8 دقيقة

ديوجو جوتا - 11 مرة في 3571 دقيقة، تسلل كل 324.6 دقيقة لعب.

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