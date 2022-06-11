رومانو: ليفربول أتم اتفاقه مع بنفيكا من أجل نونيز

أتم ليفربول اتفاقه مع بنفيكا بشأن ضم داروين نونيز مهاجم الفريق البرتغالي في الموسم المقبل وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس.

وفقا لرومانو فإن ليفربول وبنفيكا قد اتفقوا شفهيا صباح اليوم وفي انتظار توقيع العقود بشكل رسمي.

الصفقة ستكلف ليفربول مبلغ 80 مليون يورو بالإضافة إلى بعض المتغيرات.

رومانو أشار إلى أن اللاعب قد اتفق مع إدارة ليفربول على توقيع عقد لمدة 5 مواسم.

وفقا للتقارير فإن نونيز قد خرج من معسكر منتخب أوروجاي للسفر إلى إنجلترا من أجل إجراء الفحص الطبي مع ليفربول.

وكانت صحيفة تليجراف قد أفادت أن ليفربول يتوقع أن يوافق بايرن ميونيخ على دفع 40 مليون جنيه استرليني مقابل ضم ماني وذلك لتمويل صفقة نونيز.

وأضاف التقرير أن الأموال التي ستأتي من صفقة ماني ستمهد الطريق لليفربول للتعاقد مع نونيز من بنفيكا مقابل نحو 60 مليون جنيه إسترليني مع بعض الإضافات التي قد تصل إلى 15 أو 20 مليون جنيه استرليني.

الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي كانت ضم فيرجيل فان دايك من ساوثامبتون في يناير 2018 مقابل 78 مليون جنيه إسترليني.

ويؤمن الريدز أن الأوروجوياني مناسب لأسلوبهم ويستطيع اللعب في مركز الجناح وأيضا كمهاجم.

نونيز انضم لصفوف بنفيكا قادما من ألميريا الإسباني مقابل 24 مليون يورو ليصبح الأغلى في تاريخ النسور البرتغالية.

ويمتلك ألميريا نسبة 20% من قيمة البيع المستقبلي للاعب.

نونيز الموسم الماضي سجل 34 هدفا في 41 مباراة مع بنفيكا في جميع المسابقات.

وأصبح نونيز عنصرا أساسيا كذلك في منتخب أوروجواي، إذ سجل هدفين في 8 مباريات دولية خاضها.