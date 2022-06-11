بيان رسمي – اتحاد الكرة: قرارات حاسمة بعد لقاء كوريا "الذي تحتم إقامته نظرا للتعاقد المبرم"

السبت، 11 يونيو 2022 - 13:27

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا حول اجتماعه الطارئ بخصوص تداعيات الخسارة أمام إثيوبيا.

مصر خسرت أمام إثيوبيا بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثانية لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وأعلن اتحاد الكرة، مد الجلسة المقامة إلى يوم الخميس المقبل عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام كوريا الجنوبية الودية المقرر لها الثلاثاء المقبل، والتي تحتم إقامتها نظرًا للتعاقد المبرم بين الاتحاد المصري واتحاد كوريا الجنوبية، وما ترتب عليها من التزامات لائحية و تعاقدية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وحسب البيان، فمن المنتظر اتخاذ العديد من القرارات الهامة والحاسمة في جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الخميس المقبل، تشمل العديد من الملفات الهامة داخل الاتحاد.

وجاء نص البيان كالتالي:

عقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام، اجتماعا تم خلاله مناقشة ملابسات وأحداث مباراة منتخب مصر وإثيوبيا، والتداعيات الخاصة بالهزيمة، وتم الاستقرار على الأتي :

-مد الجلسة للخميس المقبل عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام كوريا الجنوبية الودية المقرر لها الثلاثاء المقبل، والتي تحتم إقامتها نظرًا للتعاقد المبرم بين الاتحاد المصري واتحاد كوريا الجنوبية، وما ترتب عليها من التزامات لائحية وتعاقدية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

هذا ومن المنتظر اتخاذ العديد من القرارات الهامة والحاسمة في جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الخميس المقبل تشمل العديد من الملفات الهامة داخل الاتحاد.

ويلتقي منتخب مصر مع كوريا الجنوبية ظهر الثلاثاء المقبل، في مباراة ودية بالعاصمة سيول.

ويسافر منتخب مصر إلى كوريا الجنوبية مساء اليوم السبت بقائمة شهدت بعض الإضافات الجديدة. (طالع قائمة مصر المسافرة إلى كوريا)

وبدأت القصة بعد هزيمة منتخب مصر أمام إثيوبيا بهدفين يوم الخميس في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

اتحاد الكرة أصدر بيانا عقب المباراة، أعلن فيه عقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات الهزيمة أمام إثيوبيا.

وتولى إيهاب جلال تدريب منتخب مصر مؤخرا خلفا لـ كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي.

صاحب الـ54 عاما تولى تدريب الفراعنة في مباراتين فقط. فاز بالأولى على غينيا بهدف في القاهرة، قبل الخسارة بالجولة الثانية أمام إثيوبيا.

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