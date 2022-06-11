خبر في الجول – غياب عمر مرموش عن منتخب مصر أمام كوريا

لاعب جديد تأكد غيابه عن منتخب مصر أمام منتخب كوريا الجنوبية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عمر مرموش يعاني من حالة إجهاد قوية، تسببت في تأكد غيابه أمام كوريا الجنوبية.

وبذلك، ينضم مرموش لقائمة من 9 عناصر أساسية بسبب الإصابات والإجهاد، وهم أحمد حجازي، ومحمد عبد المنعم، وأحمد فتوح، ومحمد النني، ومحمد صلاح، وحمدي فتحي، وإمام عاشور، ومحمود حسن "تريزيجيه"، وعمر مرموش.

منتخب مصر سيواجه كوريا الجنوبية ظهر الثلاثاء المقبل في مباراة ودية هي الأولى للجهاز الفني الجديد، لكنها بالوقت ذاته قد تكون الأخيرة.

ويسافر منتخب مصر إلى كوريا الجنوبية مساء اليوم السبت بقائمة شهدت بعض الإضافات الجديدة. (طالع قائمة مصر المسافرة إلى كوريا)

عمر مرموش خاض مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا.

صاحب الـ23 عاما يملك 13 مباراة دولية. سجل فيهم هدفا واحدا.

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