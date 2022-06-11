حوار - صلاح: استحققنا الفوز بدوري الأبطال وأعمل بنصيحة فينجر.. وهذا موقفي من الكرة الذهبية

يؤمن محمد صلاح نجم ليفربول أن فريقه استحق الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المنصرم مؤكدا أنهم قدموا أداء أفضل من منافسهم ريال مدريد.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وهُزم ليفربول على يد ريال مدريد بهدف دون رد في استاد دو فرانس في الـ28 من شهر مايو الماضي سجله فينيسيوس جونيور.

وأجرى صلاح حوارا مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة وتحدث فيه عن نهائي دوري الأبطال، ونصيحة مدرب أرسنال التاريخي، آرسين فينجر له، وحلم الفوز بالكرة الذهبية.

وتحدث صلاح في البداية عن دوري الأبطال قائلا: "أعتقد أننا استحققنا الفوز، حظينا بفرص أكثر".

وواصل "أنا شخصيا كان لدي فرصتين أو ثلاثة خلال المباراة لكن تيبو كورتوا قام بتصديات مذهلة، وهذه وظيفته وريال مدريد ضمه من أجل ذلك، هذه كانت ليلته".

وعن منافسه على الكرة الذهبية كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد قال صلاح: "أتفهم ما قاله بنزيمة من قبل بأنه لا يرى نفسه مجرد هداف، فهو يعرف أنه مؤثر في كل جوانب المباراة مع ريال مدريد".

وواصل "مازالت واثقا من أننا عملنا جيدا الموسم الماضي، وفي عام 2018 خسرنا النهائي ضد ريال مدريد وفي العالم التالي أصبحنا الأبطال، ومتأكد من قدرتنا على تكرار الأمر، يجب أن نتطلع دائما للأمام وألا نشكو أبدا".

وشدد صلاح "مثل كل الآخرين، أريد أن تتم رؤيتي أفضل لاعب في العالم".

وعن الفوز بالكرة الذهبية قال: "أريد الفوز بها بعد جورج وياه الإفريقي الوحيد الذي توج بالجائزة".

واعترف صلاح أن تواجده سابعا في سباق الكرة الذهبية لعام 2021 أثر عليه وقال: "لقد صدمت من ترتيبي، صحيح أن مركزي في عام 2021 أثر علي، والهزيمة ضد ريال مدريد ستؤثر علي العام الجاري حتى لو كنت لعبت النهائي بشكل جيد".

قبل أن يستدرك "لكن هذا لا يلغي كل العمل الذي قمت به على مدار عدة أشهر خلال الموسم، لننتظر تصويت لجنة التحكيم وإن لم أفز بها سأفعل كل ما في وسعي لأكون التالي الذي يظفر بها".

وأكمل "هذا العطش يأتي من أعماقي لست بحاجة إلى مدرب أو أي شخص لإرضائه".

وواصل "عندما غادرت بلدي منذ أكثر من عشرة سنوات كنت مليئا بالدوافع وكنت أعلم أنني يجب أن أكون أقويا وإلا سيتم تدميري".

وأردف "أضع لأنفسي الهدف تلو الآخر، في البداية ركزت في الحصول على مكاني في بازل ثم أن أكون أفضل لاعب مصري ثم أفضل لاعب إفريقي، وأخيرا قلت لفنسي أستطيع أن أكون أفضل لاعب إفريقي في التاريخ".

وكشف صلاح عن حديث له جمعه سابقا بمدرب أرسنال التاريخي، آرسين فينجر وقال: "قبل عام ونصف تحدثت معه في ليفربول وسألته عن الفارق بين اللاعب الجيد واللاعب العظيم".

وواصل "فينجر قال إن روح اللاعب العظيم دائما تركز على اللعبة فقط مهما يحدث".

وشدد الملك المصري "هذه الجملة تظل دائما عالقة في ذهني وأحاول تطبيقها في كل المسابقات، أتجاهل كل شيء يمكن أن يؤثر على طريقتي في اللعب".

وعن تأثير حالته البدنية والذهنية عليه كشف صلاح "أحاول التأمل كل يوم لعشرة أو عشرين دقيقة في المنزل بمفردي".

وكشف صلاح عن أنه يحب القول إن منزله مثل مركز صحي وأوضح "رغم أن زوجتي لا تحب ذلك الاسم، لكنني لدي غرفتين فيه بهما العديد من الآلات التي أتدرب عليهم من أجل لياقتي البدنية".

وأكمل "في المنزل يمكنني أن أقوم بالعلاج بالتبريد فهناك غرفة الضغط العالي وأسعى باستمرار لتحسين حالتي البدنية".

وأردف ضاحكا "زوجتي تقول إنني أقضي وقتا مع الآلات أكثر منها".

وتابع "إن كان تدريبي سيبدأ في الثالثة مساء فأنني أصل ساعتين أو ثلاثة مبكرا، وأغادر منزلي بعد ساعة أو ساعة ونصف".

وعن كيف يواصل التحسن قال: "في الصيف الماضي أمام البحر في أحد شواطئ اليونان كنت أفكر كيف أصبح لاعبا أفضل وهو الأمر الذي يصبح أكثر صعوبة لأنني دائما أجد مدافعين أو ثلاثة خلفي".

وأردف صلاح "أحاول دائما ابتكار طرق جديدة لفتح الملعب أمامي وإيجاد المساحات، يجب أن يقول المدافع الذي يراقبني لنفسه: يا إلهي إنه هو مرة أخرى".

وأتم "هدفي ألا أعطي للمدافع الذي يراقبني فرصة لالتقاط أنفاسه، يجب أن يشعر بالخطر في كل لحظة خلال الـ90 دقيقة".

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