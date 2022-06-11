مصدر من رابطة الأندية: القمة في السلام.. وتحديد مكان المباراة ليس من اختصاص اتحاد الكرة

السبت، 11 يونيو 2022 - 18:36

كتب : أحمد الخولي

الزمالك - الأهلي

كشف مصدر من رابطة الأندية المصرية المحترفة عن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في استاد الأهلي we السلام.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "مباراة القمة ستقام في ملعب الأهلي we السلام وليس استاد القاهرة".

وأضاف "منذ تحديد موعد مباراة القمة ومكانها في استاد الأهلي we السلام".

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وواصل "اتحاد الكرة لا علاقة له بتحديد مكان مباراة القمة وإعلانه إقامة المواجهة في استاد القاهرة أمر خاطئ".

وكان اتحاد الكرة أعلن قبل عدة ساعات إقامة القمة في استاد القاهرة. قبل أن تُعلن رابطة الأندية نقل المباراة إلى استاد الأهلي we السلام.

ويدير الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا المباراة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ44 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ37 نقطة بعدما خاض 16 مباراة.

يذكر أن الأهلي سيواجه غدا الأحد منافسه المصري بالسلوم في دور الـ32 من كأس مصر لموسم 2021-2022.

فيما يواجه الزمالك نظيره الداخلية بعد غد الإثنين في إطار المسابقة ذاتها.

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