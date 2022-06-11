اسكواش – البيروفي إلياس يهزم الشوربجي في نهائي موريشيوس المفتوحة

السبت، 11 يونيو 2022 - 18:45

كتب : FilGoal

محمد الشوربجي

توج البيروفي دييجو إلياس بلقب نهائي موريشيوس المفتوحة للاسكواش بالفوز على محمد الشوربجي بنتيجة 3-0.

وتعد تلك البطولة الأولى للشوربجي تحت العلم الإنجليزي.

واستمرت المباراة 41 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط: 11-2 و11-9 و11-8.

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وتفوق الشوربجي في نصف النهائي على طارق مؤمن بالفوز بنتيجة 3 أشواط دون مقابل.

وهو أول لقاء للشوربجي تحت العلم الإنجليزي ضد لاعب مصري.

بينما تأهل إلياس بالفوز على المصنف الثاني عالميا النيوزيلاندي بول كول.

وفي نفس البطولة، توجت فريدة محمد بلقب موريشيوس المفتوحة لسيدات الاسكواش بالفوز على البلجيكية تيني جيليس. (طالع التفاصيل)

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