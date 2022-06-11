اسكواش – البيروفي إلياس يهزم الشوربجي في نهائي موريشيوس المفتوحة

توج البيروفي دييجو إلياس بلقب نهائي موريشيوس المفتوحة للاسكواش بالفوز على محمد الشوربجي بنتيجة 3-0.

وتعد تلك البطولة الأولى للشوربجي تحت العلم الإنجليزي.

واستمرت المباراة 41 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط: 11-2 و11-9 و11-8.

"That needs to be logged by anyone watching the game!" Epic down the line lob from @diegoelias96, one for any fan of the game to appreciate 👏#MauritiusOpen pic.twitter.com/MH3FOV4e1k — PSA World Tour (@PSAWorldTour) June 11, 2022

وتفوق الشوربجي في نصف النهائي على طارق مؤمن بالفوز بنتيجة 3 أشواط دون مقابل.

وهو أول لقاء للشوربجي تحت العلم الإنجليزي ضد لاعب مصري.

بينما تأهل إلياس بالفوز على المصنف الثاني عالميا النيوزيلاندي بول كول.

Here is the moment that @diegoelias96 secured the Necker Mauritius Open crown, beating the World No.3 in straight games to secure his 11th title on the PSA World Tour 👏#MauritiusOpen pic.twitter.com/hKKOeJuqbd — PSA World Tour (@PSAWorldTour) June 11, 2022

وفي نفس البطولة، توجت فريدة محمد بلقب موريشيوس المفتوحة لسيدات الاسكواش بالفوز على البلجيكية تيني جيليس. (طالع التفاصيل)

طالع أيضا

كل ما قاله الخطيب عن أبو ريدة ومجاهد وجمال علام بسبب نهائي إفريقيا

صلاح يتحدث عن الهزيمة من ريال مدريد والكرة الذهبية

بيان رسمي من اتحاد الكرة وموعد قرارات جديدة

غياب عمر مرموش عن منتخب مصر أمام كوريا

صفقة جديدة لريال مدريد