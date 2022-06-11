اسكواش - فريدة محمد تتوج ببطولة موريشيوس المفتوحة

توجت فريدة محمد بلقب موريشيوس المفتوحة لسيدات الاسكواش بالفوز على البلجيكية تيني جيليس.

وفازت فريدة محمد في المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

ويعتبر ذلك اللقب هو الأكبر في تاريخ البطلة المصرية المصنفة ١٨ عالميا.

وتعد بطولة موريشيوس واحدة من بطولات التحدي في الاسكواش.

وتأهلت فريدة محمد للمباراة النهائية بالفوز على الفرنسية ميليسا ألفيس بنتيجة 3-1 في نصف النهائي.

على الناحية الأخرى في منافسات الرجال، يلعب محمد الشوربجي ضد البيروفي دييجو إلياس في النهائي.

وكان الشوربجي قد فاز تحت العلم الإنجليزي على حساب طارق مؤمن في نصف النهائي.

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