بيرو تمنح شعبها إجازة رسمية لمشاهدة المنتخب في ملحق كأس العالم 2022

قررت حكومة بيرو إعلان يوم الإثنين المقبل الموفق 13 يونيو إجازة وطنية ليتثنى للشعب مشاهدة مباراة المنتخب البيروفي ضد أستراليا.

ويلتقي منتخب بيرو مع أستراليا يوم الإثنين المقبل في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2022.

وصرّح أليخاندرو سالاس وزير الثقافة في بيرو: "نعلن أن يوم الإثنين المقبل سيكون إجازة رسمية في البلاد للسماح للشعب لمشاهدة مباراة المنتخب في تصفيات كأس العالم".

ولم يُحدد بعد القطاع الخاص هل سيتم منح الموظفين إجازة رسمية أم لا، لكن وفقا للتقارير فأن أغلبية الشركات ستنضم لقرار الحكومة لأنه الأمر اختياري.

وأضاف وزير الثقافة: "لا يمكن أن نخدع أنفسنا، لا يوجد بيروفي لا يريد مشاهدة منتخب بلاده، في السنوات الأخيرة أصبح المنتخب مصدر فخر ورمز هوية لنا، بيرو تحتاج للاتحاد في هذا اليوم".

وأكمل "نعلم أن تأهل بيرو لكأس العالم سينعش الاقتصاد، لأن الأصدقاء يستطيعون مشاهدة المباراة في المطاعم والحانات، وكذلك العائلات ستتحد وتحتفل سويا مع كل هدف".

وتنطلق المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة (الواحدة ظهرا بتوقيت بيرو)، على ملعب أحمد بن علي في مدينة الريان غرب الدوحة.

الفائز ببطاقة التأهل سينضم للمجموعة الرابعة رفقة فرنسا بطلة العالم والدنمارك وتونس.

ويأمل المنتخب المُلقب بـ "الأنكا" التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي رفقة ريكاردو جاريكا والذي أعاد بيرو لكأس العالم 2018 بعد غياب 36 عاما.

وتأهل منتخب بيرو لكأس العالم الأخيرة أيضا عن طريق الملحق عندما تفوق على نيوزيلاندا بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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