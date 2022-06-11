في الجول يكشف موعد إعلان مصير إيهاب جلال.. وقرار بشأن ودية كوريا

السبت، 11 يونيو 2022 - 01:46

كتب : أحمد الخولي

إيهاب جلال منتخب مصر - مطار القاهرة

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إعلان مصير الجهاز الفني لمنتخب مصر يوم الأربعاء المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاجتماع الطارئ لاتحاد الكرة الذي سبق وأعلنوا عقده، انتهى بالفعل، وخرجوا منه ببعض القرارات.

اتحاد الكرة قرر إرجاء إعلان مصير الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال إلى يوم الأربعاء المقبل، لإعلان رحيل الجهاز أو استمراره في مهمته.

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FilGoal.com علم بأن مصير جلال بات على المحك، والاتجاه الأكبر لرحيل المدرب إلا إذا شهدت الأيام المقبلة الجديد.

وسيكون الإعلان عن مصير الجهاز الفني فور العودة إلى مصر بعد ودية كوريا الجنوبية.

من جهة أخرى، قرر اتحاد الكرة إسناد رئاسة بعثة السفر إلى كوريا لـ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، ويرافقه محمد بركات عضو اتحاد الكرة والمشرف على منتخب مصر.

جاء قرار الاكتفاء بالدرندلي وبركات لمرافقة منتخب مصر إلى كوريا بعد اعتراض وزارة الرياضة على عدد المرافقين للمنتخب من بين أعضاء اتحاد الكرة حسبما علم FilGoal.com.

منتخب مصر سيواجه كوريا الجنوبية ظهر الثلاثاء المقبل في مباراة ودية هي الأولى للجهاز الفني الجديد، لكنها بالوقت ذاته قد تكون الأخيرة.

ويسافر منتخب مصر إلى كوريا الجنوبية مساء اليوم السبت بقائمة شهدت بعض الإضافات الجديدة. (طالع قائمة مصر المسافرة إلى كوريا)

وبدأت القصة بعد هزيمة منتخب مصر أمام إثيوبيا بهدفين يوم الخميس في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

اتحاد الكرة أصدر بيانا عقب المباراة، أعلن فيه عقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات الهزيمة أمام إثيوبيا.

وتولى إيهاب جلال تدريب منتخب مصر مؤخرا خلفا لـ كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي.

صاحب الـ54 عاما تولى تدريب الفراعنة في مباراتين فقط. فاز بالأولى على غينيا بهدف في القاهرة، قبل الخسارة بالجولة الثانية أمام إثيوبيا.

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