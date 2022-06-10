منتخب مصر يستدعي مصطفى شلبي لمباراة كوريا الجنوبية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن انضمام مصطفى شلبي لاعب إنبي إلى صفوف منتخب مصر بعد استدعاء الجهاز الفني له.

وخضع شلبي لمسحة تحت إشراف طبيب المنتخب محمد أبو العلا.

وجاءت نتيجة المسحة سلبية لينضم شلبي مباشرة إلى مران المنتخب.

وتتوجه بعثة منتخب مصر مساء الغد -السبت- إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة.

وتقام المباراة في الرابع عشر من يونيو الجاري، في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة (الثامنة مساء بتوقيت كوريا الجنوبية).

وضم إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، مصطفى شلبي لأول مرة لقائمة مصر الأولية والتي ضمت 44 لاعبا.

ومن ثم استبعده من القائمة النهائية لمواجهتي غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

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وسجل شلبي (27 عاما) الموسم الجاري 6 أهداف وصنع 2 في 18 مباراة.

ومنذ انضمامه لإنبي سجل شلبي في 44 مباراة 7 أهداف وصنع 4.

ويستطيع شلبي شغل مركزي الجناح الأيسر وصانع الألعاب.

وبدأ إيهاب جلال مشواره مع منتخب مصر بالفوز بصعوبة على غينيا بهدف دون رد.

ثم خسر منتخب مصر من إثيوبيا بهدفين دون رد ليحتل المركز الأخير بفارق الأهداف بعد تساوي كل منتخبات المجموعة الرابعة في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في عدد النقاط بواقع ثلاثة.

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