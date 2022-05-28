حكايات في الجول - مصطفى شلبي.. من مركز شباب بني مر إلى منتخب مصر

في 4 سنوات أصبح مصطفى شلبي لاعبا يخوض مباريات في الدرجة الرابعة إلى تلقي الاستدعاء الأول له بقميص منتخب مصر.

شلبي جناح أيسر نادي إنبي تواجد في قائمة منتخب مصر الأولية تحت قيادة إيهاب جلال. (طالع القائمة كاملة)

FilGoal.com يستعرض معكم مشوار مصطفى شلبي حتى انضمامه لمنتخب مصر.

بدأ مصطفى شلبي حياته الكروية في أكاديمية خاصة ثم انضم لصفوف مصر للمقاصة بعد فشله في اختبارات إنبي.

شارك في البداية مع مركز شباب بني مر في القسم الرابع ثم بترول أسيوط ثم إنبي ثم الانضمام لمنتخب مصر.

جنيدي مصطفى مدرب مركز شباب بني مر صرّح لـ FilGoal.com: "مصطفى شلبي من قرية العصارة والأكاديمية الخاصة بي في مركز شباب بني مر".

وأضاف "حصلت على دكتوراه في التربية الرياضية وأهتم بالناشئين، وانضم شلبي للأكاديمية في عمر 12عام، بعد عامين ذهبنا لاختبارات إنبي جيل صالح جمعة وأحمد رفعت ولم يوفق فذهبنا لاختبارات مصر للمقاصة وتم قبوله مع أحمد المنشاوي".

وأضاف "ورحل من الفريق لعدم تصعيده للفريق الأول فهو مواليد 94، وقبل تولي إيهاب جلال قيادة المقاصة نظرا لسعي المقاصة للمنافسة في هذا التوقيت وعدم اعتماده على فريق الناشئين".

وأكمل "ألتحق بالتجنيد وأثناء تواجده بالتجنيد انضم للفريق الأول في مركز شباب بني مر في القسم الرابع وتألق مع الفريق وتلقى أكثر من عرض منهم ديروط والألومنيوم وبترول أسيوط والوادي الجديد ولكن فضلت انتقاله لبترول أسيوط ليكمل مسيرة توقعنا بها من صغره بتألقه وأن يكون لاعبا في الدوري الممتاز".

فيما قال ياسر سمير مدير إداري نادي بترول أسيوط لـ FilGoal.com: "فريق بترول أسيوط كان يشارك في القسم الثالث وأثناء تواجد طارق السكران في القيادة الفنية للفريق تابعنا شلبي أثناء تواجده مع مركز شباب بني مر في القسم الرابع بعد رحيله عن ناشئين مصر المقاصة وتعاقدنا مع اللاعب بصفته لاعب حر لمدة 4 سنوات".

وقال طارق السكران مدير فني بترول أسيوط السابق لـ FilGoal.com: "أثناء قيادتي لبترول أسيوط كنت أتابع أنا والمدرب مصطفى يوسف أحد المباريات في القسم الرابع ولفت نظري أحمد ترك لاعب شبان أسيوط ومصطفى شلبي لاعب مركز شباب بني مر".

وأكمل "أعجبت بقدرات اللاعب لامتلاكه سرعات مميزة واختياره لأماكن مميزة داخل الملعب".

وأردف "يمتاز باللعب بالقدم اليمنى واليسرى وينقل الملعب للهجوم بسرعة ويمتاز بالمواجهات الفردية فكان القرار ضمهم للفريق وشارك معي في القسم الثالث حتى رحلت وتم تعيين محمد عبد السميع، ورشحت الثنائي لنادي المنيا أثناء تواجدهم بالبترول ولكن رفضت إدارة المنيا".

وواصل "تحدثت مع نبيل محمود بأن مصطفى شلبي يستحق الانضمام للزمالك ثم منتخب مصر، ونصيحتي لمصطفى وهي الاهتمام بالنظرة المستقبلية والطموح حتى يحترف في أوروبا".

وفي نفس السياق قال محمد عبد السميع المدير الفني السابق لنادي بترول السابق لـ FilGoal.com: "أثناء بدايتي مع الفريق كان اللاعب مصابا ولكن الإداريين تحدثوا معي بأنه لاعب جيد فعندما تعافى، شارك مع الفريق وساهم في صعود الفريق للدرجة الثانية ".

وأكمل "تألق مع الفريق في الدرجة الثانية ولفت الأنظار بشدة، وكان يعتبر أفضل جناح في الدرجة الثانية بسرعاته فأصبحت أندية الممتاز تتحدث عنه".

وتابع "يمتاز بتقبل المعلومة بسرعة والتطور السريع وتنفيذ التعليمات، شخصيته كانت تعني بأنه يستحق بأن يكون لاعبا كبيرا، شارك على لاعبين ذو خبرات في الفريق".

وأتم "فتحي مبروك تحدث معي عن قدرات اللاعب فذكرت لهم بأنه لاعب جيد يستحق الانضمام لأول خمسة أندية في الدوري وأيضا تابع إنبي للاعب فقرروا ضمه وتعاقد مع إنبي ليتألق مع الفريق وينضم لمنتخب مصر لأنه يستحق ذلك".

وسجل شلبي (27 عاما) الموسم الجاري 6 أهداف وصنع 2 في 18 مباراة.

ومنذ انضمامه لإنبي سجل شلبي في 44 مباراة 7 أهداف وصنع 4.

ويستطيع شلبي شغل مركزي الجناح الأيسر وصانع الألعاب.

طالع أيضا:

مؤتمر كلوب - عن انتقام صلاح وبايرن ميونيخ

مرتضى: الزمالك من حقه اختيار ملعبه

ماذا قدم السداسي الجديد قبل الانضمام لـ منتخب مصر

أسباب غياب خماسي الزمالك أمام الإسماعيلي

قائمة إيهاب جلال الأولية - 44 لاعبا لـ منتخب مصر على طريقة إنريكي