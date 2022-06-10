مرتضى: أوقفنا التعامل مع مصيلحي.. ولن أضم لاعبي الأهلي في هذه الحالة

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 22:08

كتب : إبراهيم رمضان

مرتضى منصور - رئيس الزمالك

أوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إيقاف التعامل مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، وتحدث عن إمكانية ضم لاعبين من الأهلي.

وقال مرتضى على هامش افتتاح النادي النهري: "أوقفنا التعامل مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري بسبب أنس أسامة".

وأعلن الزمالك من قبل تجديد تعاقد اللاعب، ومن ثم أعلن زعيم الثغر ضمه في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده. (طالع التفاصيل)

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وأضاف عن لقاء القمة أمام الأهلي "نحن في صدارة الدوري وإذا فزنا على الأهلي سيصبح الفارق نقطتين حال فوزهم بالمؤجلات".

وواصل "كل فريق من حقه أن يحلم بالفوز والدوري لا زال طويلا".

وأردف "لن اتعاقد مع أي لاعب من الأهلي وهو على ذمة ناديه".

وأكمل "أشرف بنشرقي ورزاق سيسيه اجتمعا معي يوم الخميس، وإن شاء الله خير".

وأتم "طارق حامد استأذن مني للسفر إلى إسبانيا للخضوع للتأهيل، وما يهمني هو عودته سليم بنسبة مليون%".

ويستعد الزمالك للقاء الداخلية في دور الـ 32 من كأس مصر يوم الإثنين المقبل.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو الجاري في لقاء مؤجل من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.

بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 16 مباراة وله 5 مباريات مؤجلة بينها لقاء الزمالك.

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