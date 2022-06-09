رغم تجديد الزمالك تعاقده.. سلة الاتحاد يعلن ضم أنس أسامة لثلاثة مواسم

الخميس، 09 يونيو 2022 - 14:49

كتب : هاني العوضي

أنس أسامة - كرة سلة

أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم أنس أسامة لاعب الزمالك ومنتخب مصر لمدة ثلاثة مواسم.

وكان الزمالك قد أعلن الأسبوع الماضي تجديد تعاقد أنس مع القلعة البيضاء لمدة موسمين.

ويعتبر أنس أسامة ثاني صفقات الاتحاد لتدعيم صفوفه للموسم الجديد بعد ضم يوسف شحاتة صانع ألعاب سبورتنج.

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وكشف بيان الاتحاد السكندري عن ضم أنس أسامة في صفقة انتقال حر والتي وصفها بـ "صفقة الموسم" بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك.

ويحق للاتحاد ضم لاعبين اثنين فقط دون رسوم بعد حصوله على المركز الثاني في مسابقة دوري السوبر للموسم المنقضي.

صفقتا الاتحاد لا يشملان المحترف الأجنبي، وكان الفريق السكندري قد أعلن رحيل كوري ويبستر المحترف النيوزلاندي.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة أزمة بين الناديين إذا طلب كل منهما تسجيل عقد اللاعب في اتحاد السلة.

وكشف اتحاد السلة عبر FilGoal.com الخطوات المقرر اتباعها في أزمة أنس أسامة المنتظرة. (من هنا)

وكشف الزمالك الأسبوع الماضي عبر مقطع فيديو تجديد عقد اللاعب لمدة موسمين.

وشدد الزمالك وقتها على أحقيته في اللاعب بسبب التوقيع على التجديد وهو تمديد تعاقد وليس صفقة جديدة.

ومن جانبه صرح أنس أسامة وقتها عبر FilGoal.com أن مقطع الفيديو قديم وإنه لاعب حر في الوقت الحالي وسيحسم مصيره عقب انتهاء إجازته. (من هنا)

ومن جانبه ضم الزمالك ثلاث صفقات لتدعيم الفريق في الموسم الجديد كما قام بتعيين أحمد مرعي مديرا فنيا.

وضم الزمالك كل من وليد عبد الجواد لاعب الجزيرة وخالد عبد الناصر لاعب طنطا وعبد الرحمن سعد لاعب منتخب قطر وصاحب الجنسية المصرية في ثالث التدعيمات.

ورحل إدجار سوسا محترف الزمالك عن الفريق ولم يعلن الأبيض محترفه الجديد حتى الآن.

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