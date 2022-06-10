مصدر من كاف يكشف لـ في الجول تفاصيل أزمة غينيا بسبب أمم إفريقيا 2025

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 14:39

كتب : محمد عبد العظيم

جماهير غينيا

وصل صباح اليوم الجمعة إلى غينيا وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد ولد يحيى نائب الرئيس لمعرفة قدرة البلاد على استضافة كأس أمم إفريقيا 2025.

وتحدث مصدر من كاف –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "هناك مخاوف لدى كاف من عدم قدرة غينيا على استضافة البطولة".

وبرر "غينيا حتى الآن لم تبدأ في تنفيذ الانشاءات المطلوبة والملاعب والبنية التحتية".

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وعن الزيارة قال: "ومن المقرر أن يبدأ الوفد جولاته داخل غينيا اليوم وتستمر الزيارة حتى يوم 15 يونيو المقبل وسينضم للوفد فيرون أومبا السكرتير العام والذي أنهى زيارته لكوت ديفوار لمعرفة موقف الاخير من استضافة نسخة 2023".

وأتم المصدر حديثه "سيقوم الوفد في غينيا بإعداد تقرير شامل عن خطة واستعدادات غينيا لاستضافة البطولة على أن يتم تقديمه لاجتماع المكتب التنفيذي نهاية شهر يونيو الجاري".

يذكر أن كأس أمم إفريقيا في غينيا تم ترحيلها من 2023 إلى 2025 بعدما تعذر إقامة البطولة في الكاميرون في نسخة 2019 وبناء عليه تم تأجيلها لـ2021 وكذلك ترحيل نسخة كوت ديفوار.

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