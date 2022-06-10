اختبر معلوماتك - هل تعرف كارلو أنشيلوتي جيدا؟
الجمعة، 10 يونيو 2022 - 17:57
كتب : FilGoal
يحتفل الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعيد ميلاده الـ 63.
المدرب الذي يعرف النجاحات أينما رحل ويتوج بالألقاب.
هل تعرف دون كارلو جيدا؟ اختبر معلوماتك.
ونافس أصدقائك.
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