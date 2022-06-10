اختبر معلوماتك - هل تعرف كارلو أنشيلوتي جيدا؟

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 17:57

كتب : FilGoal

أنشيلوتي

يحتفل الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعيد ميلاده الـ 63.

المدرب الذي يعرف النجاحات أينما رحل ويتوج بالألقاب.

هل تعرف دون كارلو جيدا؟ اختبر معلوماتك.

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ونافس أصدقائك.

كارلو أنشيلوتي كويز في الجول
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