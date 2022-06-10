كلاسيكو الصيف.. ريال مدريد يواجه برشلونة في أمريكا

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 17:37

كتب : Filgoal Team

برشلونة - ريال مدريد

كلاسيكو جديد منتظر سنشاهده في الصيف الجاري بين ريال مدريد وبرشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم المقبل.

وأعلن ريال مدريد عن 3 مواجهات ودية يخوضها في الفترة التحضيرية للموسم الجديد للدفاع عن لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة في لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية يوم 23 يوليو المقبل.

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ومن ثم يلتقي الملكي في سان فرانسيسكو مع كلوب أمريكا المكسيكي في السادس والعشرين المقبل.

ويختتم بطل أوروبا مشواره في أمريكا بلقاء يوفنتوس في الثلاثين من نفس الشهر.

بينما سيلتقي برشلونة مع إنتر ميامي المملوك لديفيد بيكهام نجم إنجلترا وريال مدريد السابق في التاسع عشر من يوليو، ثم نيويورك ريد بولز الأمريكي في ثلاثين يوليو.

ويتخللها مباراتي ريال مدريد، ثم يوفنتوس في السادس والعشرين من نفس الشهر.

وسبق أن التقى ريال مدريد مع برشلونة في ودية صيف 2017 وانتصر البلاوجرانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين آنذاك.

وانتصر ريال مدريد على برشلونة الموسم المنقضي بنتيجة 2-1، ورد البلاوجرانا في الإياب برباعية دون رد.

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