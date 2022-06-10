فيفا يرفض دعوى تشيلي ويؤكد مشاركة الإكوادور في كأس العالم

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 16:57

كتب : FilGoal

بيرون كاستيو

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارها اليوم الجمعة بشأن شكوى الاتحاد التشيلي ضد الإكوادور بداعي التزوير في جنسية لاعبهم ديفيد بيرون كاسترو وبناء عليه طلبهم التأهل بدلا منهم إلى كأس العالم 2022.

وأكدت لجنة الانضباط في بيانها أنه بعد تحليل كافة المستندات من جميع الأطراف المعنية تم غلق الدعوى.

وأشارت لجنة الانضباط إلى أنه تم إخطار الأطراف المعنية بالقرار وأنه يمكن الاستئناف عليه أمام لجنة الاستئناف.

أخبار متعلقة
اقترب من برشلونة؟ تشيلسي يعلن رحيل مدافعه لم الشمل؟ تقارير: مورينيو تواصل مع بيل شخصيا للانضمام لـ روما مستشار زيدان: سان جيرمان؟ لم يحدث أي تواصل بيننا أبدا

وبذلك سيتواجد منتخب الإكوادور بشكل طبيعي في المونديال ما لم يحدث أي جديد حال استئناف تشيلي على القرار.

ويتواجد منتخب الإكوادور في المجموعة الأولى في المونديال رفقة قطر وهولندا والسنغال.

ماذا حدث؟

يطالب الاتحاد التشيلي لكرة القدم بتأهله بدلًا من الإكوادور بسبب إشراك الأخيرة للاعب بيرون كاستيو صاحب الجنسية الكولومبية.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن وثيقتين يعتمد عليهما الاتحاد التشيلي في دعواه.

الوثيقتان هما شهادة المعمودية وتقرير التسجيل الصحي الخاص بكاستيو في كولومبيا.

وتُظهِر شهادة ميلاد اللاعب أنه تلقى التعميد يوم 25 ديسمبر 1996 في أبرشية توماكو بمدينة نارينيو الكولومبية.

أمّا الوثيقة الثانية فتخص تسجيل كاستيو في هيئة الصحة العامة الكولومبية، وتؤكد انتسابه إلى قاعدة بيانات التأمين الصحي في مدينة توماكو.

كاستيو ظهير أيمن نادي برشلونة الإكوادوري شارك في 8 مباريات لمنتخب الإكوادور خلال تصفيات كأس العالم 2022.

واحتلت الإكوادور المركز الرابع في التصفيات برصيد 26 نقطة، وبالتالي حجزت مقعد التأهل المباشر إلى مونديال قطر.

بينما احتلت تشيلي المركز السابع برصيد 19 نقطة وفقدت فرصة الصعود تحت قيادة مارتين لاسارتي الذي أُقيل لاحقًا.

لكن حال خصم نقاط مباريات الإكوادور التي شارك فيها كاستيو، ستحصل تشيلي على 5 نقاط إضافية في رصيدها وستقفز لاحتلال مركز مؤهل إلى المونديال.

وشارك كاستيو ذهابًا وإيابًا أمام تشيلي، مباراتان خرجت منهما تشيلي بنقطة وحيدة.

طالع أيضا

تعليق من مدرب المنتخب السابق على احتمالية رحيل إيهاب جلال

تطور مثير بشأن دي يونج ومانشستر يونايتد

تونس تصعق تشيلي

تصريحات نارية من عضو اتحاد الكرة

كواليس اجتماع اتحاد الكرة بشأن إيهاب جلال

الإكوادور تشيلي كأس العالم
نرشح لكم
برشلونة الإكوادوري يضم "سفاح" بيراميدز السابق خسارة ودية ثانية في إسبانيا.. السعودية تسقط أمام فنزويلا تقرير أرجنتيني: بوكا جونيورز سيحقق حلم مشجعه المخدوع ماركا: الحكم النهائي خلال يومين.. فيفا على وشك استبعاد الإكوادور من كأس العالم لاعبو كندا ينهون الإضراب عن التدريبات بسبب أزمة مستحقات التأهل إلى كأس العالم نيمار يواصل الزحف نحو رقم بيليه التاريخي ويقود البرازيل للفوز على اليابان انتهت ودي - اليابان (0)-(1) البرازيل.. نهاية اللقاء تشكيل البرازيل - نيمار وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام اليابان
أخر الأخبار
كلاسيكو الصيف.. ريال مدريد يواجه برشلونة في أمريكا 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيفا يرفض دعوى تشيلي ويؤكد مشاركة الإكوادور في كأس العالم ساعة | أمريكا
اقترب من برشلونة؟ تشيلسي يعلن رحيل مدافعه ساعة | ميركاتو
لم الشمل؟ تقارير: مورينيو تواصل مع بيل شخصيا للانضمام لـ روما ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – وفاة لاعب هليوبوليس أثناء مباراة لدوري الجامعات في بطولة إفريقيا ساعة | كرة سلة
مستشار زيدان: سان جيرمان؟ لم يحدث أي تواصل بيننا أبدا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد يوفنتوس.. بيرلو يسعى لخوض تحد جديد في تركيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول تفاصيل أزمة غينيا بسبب أمم إفريقيا 2025 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا 2 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير 3 لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا 4 مرتضى لـ في الجول: على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع ضم مهند لاشين