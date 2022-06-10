خبر في الجول - منتخب مصر يبحث ضم لاعبين جدد أمام كوريا لتعويض إصابة ثنائي الوسط

يبحث الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال ضم لاعبين جدد لمواجهة كوريا الجنوبية الودية.

ويلتقي منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل مع كوريا الجنوبية في العاصمة سيول.

وحسبما علم FilGoal.com فأن اللاعبين الجدد سيعوضون الثنائي حمدي فتحي وإمام عاشور بسبب الإصابة في ظل صعوبة المشاركة أمام الشمشون الكوري.

وخرج حمدي فتحي من قائمة الفراعنة ضد إثيوبيا، بينما شارك إمام عاشور في المباراة كاملة.

وشارك الثنائي أمام غينيا في التشكيل الأساسي والتي انتهت بفوز مصر بهدف دون رد.

ماذا حدث؟

خسر منتخب مصر من إثيوبيا بهدفين دون رد ليحتل المركز الأخير بفارق الأهداف بعد تساوي كل منتخبات المجموعة الرابعة في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في عدد النقاط بواقع ثلاثة.

جاء ذلك بعد الفوز قبل عدة أيام بشق الأنفس على غينيا بهدف دون رد في استاد القاهرة.

ولكن الهزيمة المفاجئة من إثيوبيا والتي حدثت لأول مرة في تاريخ مواجهات المنتخبين منذ عام 1989 كان لها دويا كبيرا.

وأعلن اتحاد الكرة عن عقده لاجتماع طارئ مع اتخاذ عددا من القرارات الفورية.

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