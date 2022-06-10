على خطى الدوري الإنجليزي الممتاز.. السماح بـ 5 تبديلات في الدرجات الأدنى

أعلنت رابطة كرة القدم الإنجليزية السماح للفرق بإجراء 5 تبديلات من أصل 7 بدلاء يحق لهم اختيار تواجدهم على المقاعد لكل مباراة.

يأتي ذلك اعتبارا من موسم 2022-2023 وفقا لما أعلنته الرابطة.

وكانت اللوائح تنص على إجراء 3 تبديلات فقط من بين 7 لاعبين يتم اختيارهم للجلوس على مقاعد البدلاء.

وتنظم هذه الرابطة دوري الدرجة الثانية "تشامبيونشيب" والثالثة "ليج وان" والرابعة "ليج تو".

وجاء هذا الإعلان بعد الاجتماع السنوي العام اليوم -الجمعة- حيث وافقت الأندية على التعديلات الجديدة، والتي تشمل أيضا السماح بـ 3 فرص فقط لإجراء التبديلات خلال المباراة، بالإضافة إلى فرصة واحدة بين الشوطين.

وأثار هذا الأمر جدلا واسعا في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" قمة هرم الكرة الإنجليزية وأحد أهم دوريات العالم إن لم يكن الأهم.

بدأ السجال بإدخال قاعدة التبديلات الخمسة لاستكمال موسم 2019-2020 الذي ضربته جائحة كوفيد-19، إلا أن الأندية رفضت استمرارها، مفضلة العودة إلى 3

تبديلات فقط في موسم 2020-2021، بحجة أن زيادة عدد التبديلات سيمنح ميزة غير عادلة للأندية ذات القوائم الأكبر.

وأخيرا انتهى هذا المسلسل في مارس الماضي، بتصويت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على إجراء 5 تبديلات بنفس النظام السالف ذكره (3 فترات + فترة واحدة بين الشوطين)، ولكن الفارق أنه يسمح لهم بضم 9 لاعبين لمقاعد البدلاء.

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