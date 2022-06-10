فعلها تين هاج.. تقارير: دي يونج يوافق على الانتقال لـ مانشستر يونايتد

أعطى فرينكي دي يونج لاعب برشلونة موافقته الشخصية للانتقال إلى مانشستر يونايتد، حسبما نشرت "ذا أثليتك" و"سبورت".

ويكثف مانشستر يونايتد مفاوضاته من أجل دي يونج منذ فترة بطلب من الهولندي إريك تين هاج المدير الفني الجديد الفريق.

وأوضحت التقارير أن تين هاج نجح في إقناع دي يونج بالانضمام لفريقه الجديد بعدما كان يرفض الأمر في البداية نتيجة لعدم مشاركة الشياطين الحُمر في دوري أبطال أوروبا بالإضافة لحبه لبرشلونة.

وأفادت التقارير بأن دي يونج أعطى الضوء الأخضر للانضمام إلى كتيبة الشياطين الحمر بمبلغ 80 مليون يورو.

الأمر الذي يدفع برشلونة للموافقة على بيع دي يونج، الذي يعد حاليا أحد أهم لاعبي الفريق الكتالوني حسب التقرير.

دي يونج (25 عاما) انضم لبرشلونة في 2019 قادما من أياكس أمستردام الهولندي مقابل ما يقرب من 80 مليون يورو.

ولعب دي يونج تحت قيادة تين هاج الذي أشرف على تدريب أياكس منذ 2017، وقاده للقب الدوري الهولندي مرتين، وكأس هولندا 3 مرات، وكأس السوبر الهولندي مرة، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

ولعب الهولندي خلال الموسم المنقضي مع برشلونة 46 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

عمل في اتجاهين

على الجانب الآخر، وبحسب صحف إسبانية فإن برشلونة بدأ بالفعل عملية تعويض رحيل دي يونج وكان أول الأسماء المطروحة برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي.

ويحاول برشلونة إغراء متوسط ميدان الفريق السماوي مع وجود نية للرحيل من اللاعب بسبب "أمر شخصي" الذي دفعه لعقد جلسة مع الإدارة بحسب "موندو ديبورتيفو".

وشارك سيلفا (27 عاما) مع مانشستر سيتي خلال الموسم المنصرم في 50 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 7 آخرين وتُوج بلقب الدوري الإنجليزي.

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