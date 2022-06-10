فعلها تين هاج.. تقارير: دي يونج يوافق على الانتقال لـ مانشستر يونايتد

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 11:18

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج

أعطى فرينكي دي يونج لاعب برشلونة موافقته الشخصية للانتقال إلى مانشستر يونايتد، حسبما نشرت "ذا أثليتك" و"سبورت".

ويكثف مانشستر يونايتد مفاوضاته من أجل دي يونج منذ فترة بطلب من الهولندي إريك تين هاج المدير الفني الجديد الفريق.

وأوضحت التقارير أن تين هاج نجح في إقناع دي يونج بالانضمام لفريقه الجديد بعدما كان يرفض الأمر في البداية نتيجة لعدم مشاركة الشياطين الحُمر في دوري أبطال أوروبا بالإضافة لحبه لبرشلونة.

أخبار متعلقة
يلمح للانضمام لـ برشلونة؟ برناردو سيلفا يثير الشكوك حول مستقبله تصفيات إفريقيا - المغرب يقلب الطاولة.. ليسوتو تعيد ملحمة "برشلونة وسلتيك" أمام كوت ديفوار سبورت: جلسة منتظرة تحسم تعاقد برشلونة مع داني ألفيس الجديد برشلونة الإكوادوري يضم "سفاح" بيراميدز السابق

وأفادت التقارير بأن دي يونج أعطى الضوء الأخضر للانضمام إلى كتيبة الشياطين الحمر بمبلغ 80 مليون يورو.

الأمر الذي يدفع برشلونة للموافقة على بيع دي يونج، الذي يعد حاليا أحد أهم لاعبي الفريق الكتالوني حسب التقرير.

دي يونج (25 عاما) انضم لبرشلونة في 2019 قادما من أياكس أمستردام الهولندي مقابل ما يقرب من 80 مليون يورو.

ولعب دي يونج تحت قيادة تين هاج الذي أشرف على تدريب أياكس منذ 2017، وقاده للقب الدوري الهولندي مرتين، وكأس هولندا 3 مرات، وكأس السوبر الهولندي مرة، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

ولعب الهولندي خلال الموسم المنقضي مع برشلونة 46 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

عمل في اتجاهين

على الجانب الآخر، وبحسب صحف إسبانية فإن برشلونة بدأ بالفعل عملية تعويض رحيل دي يونج وكان أول الأسماء المطروحة برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي.

ويحاول برشلونة إغراء متوسط ميدان الفريق السماوي مع وجود نية للرحيل من اللاعب بسبب "أمر شخصي" الذي دفعه لعقد جلسة مع الإدارة بحسب "موندو ديبورتيفو".

وشارك سيلفا (27 عاما) مع مانشستر سيتي خلال الموسم المنصرم في 50 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 7 آخرين وتُوج بلقب الدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضا:

اجتماع طارئ لاتحاد الكرة

الكشف عن رئيس بعثة مصر في كوريا

إنجاز تاريخي لـ صلاح

تعرف على كل جوائز صلاح الفردية

أرقام سلبية في خسارة مصر أمام إثيوبيا

برشلونة إلكاي جوندوجان مانشستر يونايتد
نرشح لكم
بداية التغييرات الكثيرة؟ سان جيرمان يعلن مستشاره الرياضي الجديد بيلد: صراع إيطالي إسباني من أجل جوندوجان مواعيد مباريات الجمعة 10-6-2022.. استئناف دوري الأمم الأوروبية يلمح للانضمام لـ برشلونة؟ برناردو سيلفا يثير الشكوك حول مستقبله دوري الأمم الأوروبية – يوفيتش ينطح السويد.. واليونان تكتسح جارتها قبرص بعد اتهامات العنصرية والتحيز الجنسي.. جاتوزو يدافع عن نفسه أمام جماهير فالنسيا دوري الأمم الأوروبية - إسبانيا لا تخسر أبدا في سويسرا.. والبرتغال تتجاوز التشيك 59 جائزة - كل جوائز محمد صلاح الفردية مع ليفربول
أخر الأخبار
خبر في الجول – وكيلة موسيماني تصل القاهرة قبل اجتماع الأهلي مع بيتسو 2 دقيقة | الكرة المصرية
بداية التغييرات الكثيرة؟ سان جيرمان يعلن مستشاره الرياضي الجديد 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
عموري ينضم لـ الوصل الإماراتي مجانا 26 دقيقة | آسيا
ضياء السيد: رحيل إيهاب جلال يعني إقرار اتحاد الكرة بأن اختياراته غير صحيحة.. ينقصنا الكثير ساعة | منتخب مصر
بيلد: صراع إيطالي إسباني من أجل جوندوجان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
فعلها تين هاج.. تقارير: دي يونج يوافق على الانتقال لـ مانشستر يونايتد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة الجزيري.. تونس تفوز على تشيلي وديا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مواعيد مباريات الجمعة 10-6-2022.. استئناف دوري الأمم الأوروبية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا 2 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير 3 لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا 4 مرتضى لـ في الجول: على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع ضم مهند لاشين