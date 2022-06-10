في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 00:08

كتب : بسام أبو بكر وأحمد الخولي

منتخب مصر - إيهاب جلال

أعلن اتحاد الكرة عقده لاجتماع طارئ لمناقشة أسباب هزيمة منتخب مصر من إثيوبيا في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 مع اتخاذ عددا من القرارات الفورية.

فما هي كواليس تلك الاجتماع؟

حسبما علم FilGoal.com فإن مجلس الاتحاد لن ينتظر العودة من مالاوي لعقد الاجتماع، بل هو يقام حاليا عبر zoom بين الأعضاء المتواجدين في مصر والآخرين في مالاوي.

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وخلال الاجتماع سيناقش المجلس مصير المدير الفني لمنتخب مصر إيهاب جلال وهل الأفضل استمراره أم رحيله عن الفراعنة.

وسيعلن عن القرار خلال السويعات القليلة لمقبلة.

هذا عن أول بنود الاجتماع الذي ستتم مناقشته فماذا عن مباراة كوريا الجنوبية الودية المزمع إقامتها يوم الثلاثاء المقبل؟

الاتجاه السائد لسفر منتخب مصر لخوض المباراة الودية سواء كان القرار ببقاء إيهاب جلال وجهازه المعاون أو رحيله.

وذلك على الرغم من أن هناك تفضيل داخل اتحاد الكرة لعدم السفر إلى كوريا لخوض المباراة حال الاستقرار على رحيل إيهاب جلال.

لكن القرار بالسفر بغض النظر عن مصير إيهاب جلال يأتي بسبب دفع الجانب الكوري لمصاريف سفر البعثة المصرية بالكامل بالفعل وبناء عليه من الصعب التراجع عن الاتفاق.

ماذا حدث؟

خسر منتخب مصر من إثيوبيا بهدفين دون رد ليحتل المركز الأخير بفارق الأهداف بعد تساوي كل منتخبات المجموعة الرابعة في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في عدد النقاط بواقع ثلاثة.

جاء ذلك بعد الفوز قبل عدة أيام بشق الأنفس على غينيا بهدف دون رد في استاد القاهرة.

ولكن الهزيمة المفاجئة من إثيوبيا والتي حدثت لأول مرة في تاريخ مواجهات المنتخبين منذ عام 1989 كان لها دويا كبيرا.

وأعلن اتحاد الكرة عن عقده لاجتماع طارئ مع اتخاذ عددا من القرارات الفورية.

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