بمشاركة الجزيري.. تونس تفوز على تشيلي وديا

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 10:58

كتب : FilGoal

تونس - غينيا الإستوائية - تصفيات أمم إفريقيا

فاز منتخب تونس على منافسه تشيلي وديا صباح اليوم الجمعة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دورة اليابان الودية.

والتقى المنتخبان في ملعب نوفير في مدينة كوبي ضمن نصف النهائي.

سجل الهدف الأول لتونس علي العابدي برأسية قوية في الدقيقة 40.

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فيما جاء الهدف الثاني من عصام الجبالي بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 89.

وبذلك ينتظر منتخب تونس ملاقاة الفائز من اليابان وغانا في النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وشهدت المباراة مشاركة سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك ومنتخب تونس فيها والذي خرج مستبدلا في الشوط الثاني، بينما بقى علي معلول الظهير الأيسر لنسور قرطاج والأهلي على مقاعد البدلاء.

ويخوض منتخب تونس تلك الدورة الودية في إطار برنامجه للاستعداد للمشاركة في كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب تونس في المجموعة الرابعة في المونديال رفقة كل من فرنسا والدنمارك، والفائز من أستراليا وبيرو ضمن مباريات الملحق.

فيما يذكر أن منتخب تشيلي فشل في التأهل للمونديال بعدما احتل المركز السابع في التصفيات الأمريكية الجنوبية فيما يتأهل أصحاب أول أربعة مراكز مباشرة ويخوض الخامس الملحق.

تونس تشيلي
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