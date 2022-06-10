ضياء السيد: رحيل إيهاب جلال يعني إقرار اتحاد الكرة بأن اختياراته غير صحيحة.. ينقصنا الكثير

قال ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر إنه حال قرر اتحاد الكرة رحيل المدير الفني للفراعنة إيهاب جلال من منصبه فسيؤكد بذلك أن اختياراته غير صحيحة.

وتحدث ضياء السيد لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "ليس صحيحا أن تؤتي بمدرب وبعدها تقيله بعد مباراتين فقط".

وأكمل "وأؤكد أنه لا يوجد أي مدرب مصري سيُعرض عليه تدريب المنتخب وسيرفضه، رحيل إيهاب جلال سيعني إقرار اتحاد الكرة بأن اختياراته غير صحيحة".

وتابع "كيف سيتحدث المسؤولون بعدها عن أسباب رحيله وأسباب اختياراته من البداية؟".

وشدد "طالما اخترت مدرب عن قناعة يجب أن تستمر معه وأعتقد أن اختيار إيهاب جلال كان عن قناعة".

وأردف "نعم مباراة إثيوبيا كان بها أخطاء كثيرة والجهد البدني وعدم التركيز وهناك جزء كبير ألوم فيه على اللاعبين".

وعن مقارنة إيهاب جلال بسلفه كارلوس كيروش قال ضياء السيد: "مقارنة ظالمة لإيهاب لأنه جاء والمطالبات بكرة هجومية كبيرة وجعل تفكيره يختلف".

أما عن المقارنات مع الجيل الذهبي لمنتخب مصر في فترة حسن شحاتة قال: "دائما نضع أنفسنا في مقارنات بما حققه شحاتة ومحمود الجوهري يجب أن نركز في كل حقبة ونركز عليها".

وأوضح "هيكتور كوبر تأهل بنا لكأس العالم 2018 وكان يجب أن يستمر ولكننا قررنا رحيله فجأة لنؤتي بخافيير أجيري وفجأة جاء حسام البدري، يجب أن تكون الاختيارات صحيحة وبخطة واضحة".

وشدد "لا أتحدث عن كيروش بل أتحدث عن وجود خطة واضحة، حسن شحاتة لولا تتويجه بكأس أمم إفريقيا 2010 كان سيرحل رغم تتويجه مرتين بالبطولة قبل ذلك، هو كان يستمر فقط لأنه يفوز".

وواصل ضياء السيد "بعد تلك الحقبة أصبح الجميع يستمع لمواقع التواصل الاجتماعي فقط، هل تريد خطة يجب أن تعطي المدرب عقدا من أربع سنوات بعد اختيارك له عن قناعة".

واستدرك "لكن إيهاب حصل على عقد لسنتين فقط، هل هذا هو التطوير؟ لا بالتأكيد فنحن بذلك نضع المقصلة والسيف على رقاب كل مدرب يأتي مشترطين عليه الفوز بكأس أمم إفريقيا رغم أن هناك منتخبات بمحترفيها يعملون منذ سنوات سويا والتنافس قوي جدا".

وأردف "لو نريد تطوير يجب أن نرى أين مكاننا للتحسن لأننا ينقصنا الكثير من عمليات التخطيط وأؤكد مجددا أنا لا أقارن بين فترتي كيروش وإيهاب جلال بل أنا مشفق على إيهاب".

وخسر منتخب مصر من إثيوبيا بهدفين دون رد مساء الخميس في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.