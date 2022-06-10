بداية التغييرات الكثيرة؟ سان جيرمان يعلن مستشاره الرياضي الجديد

أعلن باريس سان جيرمان اليوم الجمعة رسميا تعاقده مع لويس كامبوس ليتولى منصب المستشار الرياضي للنادي ما يعني نهاية حقبة المدير الرياضي ليوناردو.

وأشار بيان نادي العاصمة الفرنسية إلى أن لويس كامبوس مشهور بأسلوبه الحديث والمبتكر في الإدارة وساهم في ظهور أجيال جديدة من المواهب العالمية.

وقال لويس كامبوس: "سعيد جدا بالانضمام لسان جيرمان الذي أعتبره النادي الأكثر طموحا وإثارة في عالم كرة القدم، نتشارك الرؤية ذاتها وحريص على بدء العمل لتطوير الإمكانات الاستثنائية للنادي".

وسبق لكامبوس العمل ككشاف للاعبين في ريال مدريد تحت إمرة جوزيه مورينيو في سنة 2012، كما ساهم في ضم راداميل فالكاو وأنتوني مارسيال حينما كان يعمل في موناكو.

بداية حقبة جديدة

وفقا للعديد من التقارير الصحفية أبرزهم من شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية فإن ذلك التعيين هو بداية حقبة جديدة في النادي الباريسي.

بدأت الحقبة بمغادرة المدير الرياضي ليوناردو وازدياد رحيل المدير الفني للفريق ماوريسيو بوكيتينو.

واقترب سان جيرمان في الوقت ذاته من التعاقد مع المدير الفني السابق لريال مدريد زين الدين زيدان.

هذا بالإضافة لنية النادي الفرنسي في بيع العديد من لاعبيه مثل ماورو إيكاردي وإدريسا جانا جاي ودانيلو بيريرا وكيلور نافاس وجوليان دراكسلر.

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