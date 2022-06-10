بيلد: صراع إيطالي إسباني من أجل جوندوجان

يحظى برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي بحظوظ متساوية للتعاقد مع إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

جوندوجان الذي ينتهي عقده الصيف المقبل ساهم بشكل مباشر في تتويج فريقه بالدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة لكن تفيد بعض التقارير برحيل للألماني وشيك.

وحسبما نشرت "بيلد" الألمانية فإن برشلونة ويوفنتوس يراقبان عن كثب وضع جوندوجان مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

قبل نهاية الدوري الإنجليزي بأسبوع واحد فقط، جريدة "ديلي ميلي" الإنجليزية إن نادي مانشستر سيتي أخبر اللاعب للبحث عن ناد آخر قبل موسم واحد على نهاية تعاقده مع الفريق.

صيحفة "تليجراف" نفت الأمر ونشرت تقريرا يوضح رغبة جوارديولا في بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق لا سيما بعدما اقتنص اللقب بـ هدفين حاسمين في الفوز 3-2 على أستون فيلا بالجولة الأخيرة من الدوري لينهي الصراع مع ليفربول متقدما بنقطة ويقتنص اللقب.

وكان جوندوجان انضم إلى مانشستر سيتي صيف 2016 قادما من بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر.

وخاض صاحب الـ31 عاما مع مانشستر سيتي الموسم الحالي 42 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 آخرين.

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