يلمح للانضمام لـ برشلونة؟ برناردو سيلفا يثير الشكوك حول مستقبله

أثار برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الشكوك حول مستقبله مع الفريق السماوي خلال الفترة المقبلة.

ويحظى سيلفا الذي يمتلك عقدا مع مانشستر سيتي حتى 2025 باهتمام بالغ من برشلونة لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورد سيلفا على حقيقة عرض برشلونة عقب مباراة البرتغال في منطقة المشجعين: "للأسف، لا أستطيع الإجابة على أي شيء، دعونا نرى ما سيحدث عندما ينتهي الموسم".

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" صباح الخميس تقريرا عن جلسة سيعقدها المهاجم البرتغالي مع إدارة نادي مانشستر سيتي لمناقشة رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف.

وأضافت أن سيلفا لديه أمر شخصي يجبره على الرحيل عن صفوف بطل الدوري الإنجليزي ولكن بالتراضي حيث يكن البرتغالي احتراما كبيرا لفريق المدرب بيب جوارديولا.

في المقابل ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مانشستر سيتي حدد 100 مليون يورو لفتح الحديث عن رحيل برناردو سيلفا.

وفي خلال ذلك، يجلس برشلونة مترقبا موقف سيلفا حيث يعتبره الحل الأمثل لتعويض رحيل فرينكي دي يونج الذي يملك عرضا مغريا من مانشستر يونايتد.

وشارك سيلفا (27 عاما) مع مانشستر سيتي خلال الموسم المنصرم في 50 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 7 آخرين وتُوج بلقب الدوري الإنجليزي.

ويتواجد المهاجم البرتغالي حاليا رفقة صفوف منتخب بلاده في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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