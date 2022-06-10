كرة يد - للمرة الثانية.. محمد سند أفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي

حصد محمد سند لاعب نادي نيم جائزة أفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي موسم 2021-2022.

ونافس سند، الثنائي دراجان جاجيك لاعب مونبيليه وثيو ديموجيه لاعب دونكريك للفوز بجائزة أفضل جناح أيمن بالدوري الفرنسي للموسم الحالي 2021-2022.

وأنهى سند الموسم برصيد 99 هدفا وفي صدارة هدافي فريقه بالدوري الفرنسي.

وجاء تسجيل محمد سند للأهداف بنسبة 75% في الموسم الحالي، ونجح في تسجيل 22 رمية جزائية.

وأنهى نيم الموسم في المركز السادس برصيد 36 نقطة بفارق 24 نقطة عن باريس سان جيرمان بطل المسابقة.

يذكر أن محمد سند حصد لقب جائزة أفضل جناح في الدوري الفرنسي لكرة اليد موسم (2019 – 2020) بعدما سجل 84 هدف خلال 18 مباراة.

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