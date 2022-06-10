تقارير: بوكيتينو يودع باريس سان جيرمان بالصور.. زيدان يقترب من خلافته

الجمعة، 10 يونيو 2022 - 00:19

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد وتشيلسي

تتناقل عدة مصادر صحفية اقتراب ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان من مغادرة منصبه، واقتراب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق من خلافته.

ونشر بوكيتينو عدة صور عبر إنستجرام بدت كأنها رسالة وداع، الأولى له بقميص باريس سان جيرمان معلقا عليها "ذكريات عظيمة".

والثانية تجمعه بالنجم البرازيلي رونالدينيو والإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الحالي، حين كانوا جميعا لاعبين في باريس.

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أما الثالثة فتجمعه بجيروم ألونسو في فترة اللعب أيضا، وأخيرا يظهر بوتشيتينو المدرب بلقب الدوري الفرنسي في الصورة الرابعة.

يتزامن ذلك مع تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تمنيه تولي زين الدين زيدان قيادة باريس سان جيرمان والمساعدة على الترويج للكرة الفرنسية.

وبحسب العديد من الصحفيين الفرنسيين عبر "راديو مونت كارلو" و"أونز مونديال"، فإن زيدان بالفعل يقترب من خلافة بوكيتينو.

ويبحث باريس سان جيرمان عن لقب دوري أبطال أوروبا، الذي خسره مباراته النهائية في 2020 أمام بايرن ميونيخ.

على الجانب الآخر، يملك زيدان 3 ألقاب لدوري الأبطال مع ريال مدريد على التوالي بين 2016 و2018.

وبحسب صحيفة "ميرور" فإن الرئيس الفرنسي ماكرون يحاول استدراجه بنفس الطريقة التي أسهم من خلالها في تجديد عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان وعدم انتقاله إلى ريال مدريد.

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