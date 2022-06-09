كرة يد - جوردو مدربا لـ الأهلي لمدة عامين

أعلن الأهلي تعيين الإسباني دانيال جوردو، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي لمدة عامين.

ويأتي ذلك في "إطار سياسة النادي الجديدة لاستقدام مدربين أجانب لتطوير الألعاب الجماعية لفرق النشاط الرياضي".

وتولى جوردو تدريب الأهلي بشكل مؤقت لقيادة الفريق في بطولتي كأس الكؤوس الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي.

وقاد الإسباني الأهلي للفوز بلقب كأس السوبر والتأهل لنهائيات كأس العالم للأندية.

وخسر نهائي كأس السوبر الكؤوس أمام الزمالك.

وكان جوردو صرّح سابقا عقب توليه مهمة قيادة الأهلي في أبريل الماضي: "إحدى أهم التجارب في مشواري التدريبي، أعرف جيدا حجم وقيمة النادي الأهلي في كل الألعاب ومنها بالطبع كرة اليد".

وأضاف "جاهز لخوض التحدي مع الأهلي بالمنافسة على جميع البطولات التي سيُشارك فيها الفريق".

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