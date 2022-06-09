كرة يد - جوردو مدربا لـ الأهلي لمدة عامين

الخميس، 09 يونيو 2022 - 23:37

كتب : حسام نور الدين

دانييال جوردو

أعلن الأهلي تعيين الإسباني دانيال جوردو، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي لمدة عامين.

ويأتي ذلك في "إطار سياسة النادي الجديدة لاستقدام مدربين أجانب لتطوير الألعاب الجماعية لفرق النشاط الرياضي".

وتولى جوردو تدريب الأهلي بشكل مؤقت لقيادة الفريق في بطولتي كأس الكؤوس الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي.

أخبار متعلقة
كرة يد - الزمالك يهزم فاب الكاميروني ويواجه الأهلي في نهائي كأس الكؤوس كرة يد - الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس.. وينتظر الفائز من الزمالك وفاب الكاميروني كرة يد - إصابة قوية لـ"سيسا" لاعب الأهلي في الرأس كرة يد - الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية بفوز ساحق على نيامي

وقاد الإسباني الأهلي للفوز بلقب كأس السوبر والتأهل لنهائيات كأس العالم للأندية.

وخسر نهائي كأس السوبر الكؤوس أمام الزمالك.

وكان جوردو صرّح سابقا عقب توليه مهمة قيادة الأهلي في أبريل الماضي: "إحدى أهم التجارب في مشواري التدريبي، أعرف جيدا حجم وقيمة النادي الأهلي في كل الألعاب ومنها بالطبع كرة اليد".

وأضاف "جاهز لخوض التحدي مع الأهلي بالمنافسة على جميع البطولات التي سيُشارك فيها الفريق".

اقرأ أيضا:

إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح

سيناريوهات تأهل وصدارة مصر

اكتساح من ليفربول في التشكيل المثالي للدوري

كابوس لمنتخب مصر

غينيا تعقد مجموعة منتخب مصر

دانييال جوردو الأهلي كرة يد
نرشح لكم
أحمد مرتضى لـ في الجول: سندرس المشاركة في البطولة العربية لليد.. وهدفنا الألقاب ومونديال الأندية كرة يد - فرصة لممثل مصري جديد.. بطل العرب يشارك في كأس العالم للأندية خبر في الجول - أوليفير روي يعتذر عن عدم الاستمرار في قيادة يد الزمالك لأسباب أسرية خبر في الجول – الزمالك يقرر التجديد لـ أوليفر روي "بسبب الإساءة لـ حسن مصطفى".. الاتحاد المصري لكرة اليد يتوجه ببلاغات ضد رئيس الزمالك حوار في الجول - حُميد وفلفل يتحدثان عن رحلة النيجر وصراع الأهلي والزمالك في اليد كرة يد - مروة عيد تحصد جائزة أفضل لاعبة في الدوري الفرنسي ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 – تعرف على مجموعات مصر في الرياضات الجماعية
أخر الأخبار
إيهاب جلال: الخسارة فرصة جيدة لمن ينتقدوننا.. ولم أحاول فعل شيء جديد مع المنتخب 2 دقيقة | منتخب مصر
مدرب إثيوبيا: كان يمكن أن نسجل أكثر من هدفين أمام مصر 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
الاتحاد الإثيوبي لـ في الجول: صرف أكبر مكافأة في تاريخ المنتخب بعد الفوز على مصر 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة يد - جوردو مدربا لـ الأهلي لمدة عامين 31 دقيقة | كرة يد
إلى الأبد.. ليفانتي يجدد عقد نجمه لمدة 10 سنوات 33 دقيقة | الدوري الإسباني
تصفيات إفريقيا - المغرب يقلب الطاولة.. ليسوتو تعيد ملحمة "برشلونة وسلتيك" أمام كوت ديفوار 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري الأمم الأوروبية – يوفيتش ينطح السويد.. واليونان تكتسح جارتها قبرص 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
برشلونة الإكوادوري يضم "سفاح" بيراميدز السابق 48 دقيقة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير 2 لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا 3 مرتضى لـ في الجول: على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع ضم مهند لاشين 4 خبر في الجول - بعد قرار كاف المنتظر بخصوص المشاركة في إفريقيا.. موقف الزمالك من القضايا