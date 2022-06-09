إلى الأبد.. ليفانتي يجدد عقد نجمه لمدة 10 سنوات

الخميس، 09 يونيو 2022 - 23:35

كتب : FilGoal

بيبيلو - ليفانتي

أعلن نادي ليفانتي الإسباني عن تجديد عقد نجمه الشاب خوسيه لويس جارسيا "بيبيلو" لمدة 10 سنوات.

بيبيلو

النادي : ليفانتي

ليفانتي

ووقّع بيبيلو على عقد يبقيه في ليفانتي حتى صيف 2032، وأعلن عنه شاهرًا قميص يحمل رمز "اللا نهاية" في إشارة إلى ارتباطه الأبدي بـ ليفانتي.

اللاعب رقم 8 احتاج إلى تحريك رقم قميص ليظهر بالعرض ويعبر عن علاقته الأصيلة بالفريق الذي هبط لتوه إلى القسم الثاني الإسباني.

وصرّح بيبيلو بعد تجديد عقده: "أنا أكثر شخص سعادةً لبقائي في منزلي، أشعر بالانتماء لـ ليفانتي".

بيبيلو (23 عامًا) بدأ مسيرته في ناشئي ليفانتي عام 2012، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2019.

وخاض بيبيلو 30 مباراة بقميص ليفانتي الموسم الماضي، صنع خلالها هدفًا، لكنه لم ينجح في الحفاظ على مقعد فريقه في الدوري الممتاز.

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