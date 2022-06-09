دوري الأمم الأوروبية – يوفيتش ينطح السويد.. واليونان تكتسح جارتها قبرص

فاز منتخب صربيا على مضيفته السويد بهدف دون رد في ملعب فريندز أرينا، بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة للمستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية.

وسجل لوكا يوفيتش هدف المباراة الوحيد لـ صربيا.

لترفع صربيا رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، ويتجمّد رصيد السويد عند 3 نقاط في المركز الثالث.

ونجح يوفيتش في رفع رصيده إلى 9 أهداف دولية مع صربيا.

وسجل يوفيتش في مباراتين متتاليتين مع صربيا لأول مرة في مسيرته بعد أن هز شباك سلوفينيا قبل أيام.

وفي نفس المجموعة، تعادلت النرويج دون أهداف أمام ضيفتها سلوفينيا.

وشهدت المباراة طرد ميها بلاجيتش لاعب سلوفينيا في الدقيقة 63 بعد عرقلته إرلينج هالاند المنطلق نحو المرمى.

ورغم التفوق العددي، لم ينجح هالاند ورفاقه في هز شباك سلوفينيا.

لتكتفي النرويج برفع رصيدها إلى 7 نقاط في الصدارة، فيما حصد سلوفينيا نقطتها الأولى في المنافسات.

وضمن منافسات المجموعة الثانية للمستوى الثالث، فازت اليونان على ضيفتها وجارتها قبرص بثلاثية دون رد في ملعب باناثيساليكو.

سجل أهداف اليونان أناستاسيوس باكاسيتاس، وفانجيليس بافليديس، وديميتريس ليمنيوس في الدقائق 8 و20 و48.

لترفع اليونان رصيدها إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمّد رصيد قبرص عند نقطة وحيدة في قاع المجموعة.

وفي نفس المجموعة، فازت كوسوفو في مباراة مثيرة على أيرلندا الشمالية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في ملعب فاضل فوكري.

سجل أهداف كوسوفو: فيدات موريكي مرتين وزيمر بيتيكي، بينما سجل شين لافري ودانييل بالارد هدفي أيرلندا الشمالية.

وعزز موريكي -مهاجم لاتسيو المعار لـ مايوركا- صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين لـ كوسوفو برصيد 20 هدفًا.

ورفعت كوسوفو رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد أيرلندا الشمالية عند نقطة وحيدة في المركز الثالث.

وفي المجموعة الرابعة للمستوى الثالث، تعادل منتخب جبل طارق أمام بلغاريا بهدف لكل طرف في ملعب فيكتوريا.

بلغاريا تقدمت بواسطة جورجي مينتشيف في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

لكن ليام ووكر أدرك التعادل لـ جبل طارق في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

لترفع بلغاريا رصيدها إلى نقطتين في المركز الثالث، بينما رفع منتخب جبل طارق رصيده إلى نقطة واحدة في المركز الأخير.

وحصدت جبل طارق أول نقطة لها منذ تعادلها أمام ليختنشتاين 1-1 في 2020.

وفي نفس المجموعة، فازت جورجيا بثلاثية نظيفة على مضيفتها مقدونيا الشمالية في ملعب تودور برويسكي.

وسجلت جورجيا أهدافها بواسطة بودو زيفزيفادزي، وكفيتشا كفارتسكيليا، وأوتار كيتيشفيلي في الدقائق 52 و62 و84.

لترفع جورجيا رصيدها إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد مقدونيا الشمالية عند 4 نقاط في المركز الثاني.

وأخيرا وفي المستوى الرابع بالمجموعة الثانية، فازت إستونيا على مالطا بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب تاكالي.

مالطا أهدرت ركلة جزاء في الدقيقة 15 عن طريق تيدي تيوما.

لتتقدم إستونيا بواسطة كونستانتين فاسيليف في الدقيقة 21.

لكن مالطا أدركت التعادل بهدف عكسي في الدقيقة 56 سجله كارل هاين.

الصدمة جاءت في الثانية الأخيرة من المباراة عندما سجل هنري أنيير هدف الانتصار لـ إستونيا.

لترفع إستونيا رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، ويتجمد رصيد مالطا عند 3 نقاط في المركز الثاني.

الفوز مهم لـ إستونيا التي حققت انتصارها الأول خارج ملعبها في مباراة رسمية لأول مرة منذ 2018 أمام اليونان.

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