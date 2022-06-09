برشلونة الإكوادوري يضم "سفاح" بيراميدز السابق

الخميس، 09 يونيو 2022 - 23:20

كتب : FilGoal

جون سيفونتي

أعلن نادي برشلونة الإكوادروي ضم جون سيفوينتي لاعب بيراميدز السابق في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد لموسم واحد.

المهاجم البالغ 29 عاما ينضم لصفوف الفريق للمرة الثانية بعدما انتقل لهم في 2019 لكن لم يتم تسجيله في القائمة.

وقضى شهرين في صفوف الفريق ومن ثم انتقل في 2020 لصفوف ديلفين الإكوادوري.

أخبار متعلقة
بالقميص رقم 97.. تيفيز يشارك في "الليلة الصفراء" مع برشلونة الإكوادوري تعديل في تشكيل بيراميدز.. سيفونتيس يبدأ أساسيا

مع الفريق الملقب بالحتيان شارك في 76 مباراة سجل 29 هدفا وصنع 9.

وسبق له اللعب لأندية يوفنتود ماينرا وماكارا في ويونفرسيداد كاتوليكا الإكوادوري.

ومع كاتوليكا أنهى موسم 2018 هدافا للدوري برصيد 37 هدفا، وحصد جائزة لاعب العام آنذاك في بلاده.

وانضم لصفوف بيراميدز في يناير 2019، حينها وصفه تركي آل الشيخ رئيس النادي بأنه "السفاح. سأسميه قطار الموت".

سجل 3 أهداف في 14 مباراة بقميص بيراميدز.

لكن تجربة الإكوادوري لم تدم سوى 6 أشهر ورحل بعد نهاية الموسم دون مقابل.

برشلونة الإكوادوري يضم دبابة بيراميدز

فانضم لصفوف برشلونة في صفقة انتقال حر لكن لم يتم قيده في قائمة الفريق ليرحل بعد شهرين وينضم لديلفين.

وارتدى جون قميص منتخب الإكوادور في 4 مباريات رسمية سجل خلالها هدفين.

وحسم برشلونة صدارة المرحلة الأولى من الدوري المحلي، ليضمن موقعا في المباراة النهائية للموسم لحصد اللقب المحلي.

كما ضمن الفريق الأصفر التأهل إلى كوبا ليبرتادوريس 2023.

اقرأ أيضا:

إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح

سيناريوهات تأهل وصدارة مصر

اكتساح من ليفربول في التشكيل المثالي للدوري

كابوس لمنتخب مصر

غينيا تعقد مجموعة منتخب مصر

جون سيفونتي برشلونة الإكوادوري
نرشح لكم
خسارة ودية ثانية في إسبانيا.. السعودية تسقط أمام فنزويلا تقرير أرجنتيني: بوكا جونيورز سيحقق حلم مشجعه المخدوع ماركا: الحكم النهائي خلال يومين.. فيفا على وشك استبعاد الإكوادور من كأس العالم لاعبو كندا ينهون الإضراب عن التدريبات بسبب أزمة مستحقات التأهل إلى كأس العالم نيمار يواصل الزحف نحو رقم بيليه التاريخي ويقود البرازيل للفوز على اليابان انتهت ودي - اليابان (0)-(1) البرازيل.. نهاية اللقاء تشكيل البرازيل - نيمار وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام اليابان بسبب مستحقات التأهل إلى كأس العالم.. لاعبو كندا يرفضون خوض ودية بنما
أخر الأخبار
كرة يد - جوردو مدربا لـ الأهلي لمدة عامين 9 دقيقة | كرة يد
إلى الأبد.. ليفانتي يجدد عقد نجمه لمدة 10 سنوات 11 دقيقة | الدوري الإسباني
تصفيات إفريقيا - المغرب يقلب الطاولة.. ليسوتو تعيد ملحمة "برشلونة وسلتيك" أمام كوت ديفوار 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري الأمم الأوروبية – يوفيتش ينطح السويد.. واليونان تكتسح جارتها قبرص 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
برشلونة الإكوادوري يضم "سفاح" بيراميدز السابق 26 دقيقة | أمريكا
بعد اتهامات العنصرية والتحيز الجنسي.. جاتوزو يدافع عن نفسه أمام جماهير فالنسيا 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
اجتماع طارئ لمجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة تداعيات مباراة إثيوبيا 34 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - الدرندلي رئيسا لبعثة مصر في مواجهة كوريا 47 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تريزيجيه يعوض النني وكريم حافظ أساسي.. ملامح تشكيل مصر أمام غينيا من المران الأخير 2 لحظة فارقة في تاريخ الاسكواش.. محمد الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا 3 مرتضى لـ في الجول: على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع ضم مهند لاشين 4 خبر في الجول - بعد قرار كاف المنتظر بخصوص المشاركة في إفريقيا.. موقف الزمالك من القضايا