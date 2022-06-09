برشلونة الإكوادوري يضم "سفاح" بيراميدز السابق

أعلن نادي برشلونة الإكوادروي ضم جون سيفوينتي لاعب بيراميدز السابق في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد لموسم واحد.

المهاجم البالغ 29 عاما ينضم لصفوف الفريق للمرة الثانية بعدما انتقل لهم في 2019 لكن لم يتم تسجيله في القائمة.

وقضى شهرين في صفوف الفريق ومن ثم انتقل في 2020 لصفوف ديلفين الإكوادوري.

مع الفريق الملقب بالحتيان شارك في 76 مباراة سجل 29 هدفا وصنع 9.

وسبق له اللعب لأندية يوفنتود ماينرا وماكارا في ويونفرسيداد كاتوليكا الإكوادوري.

ومع كاتوليكا أنهى موسم 2018 هدافا للدوري برصيد 37 هدفا، وحصد جائزة لاعب العام آنذاك في بلاده.

Llega para reforzar nuestra delantera. ¡Bienvenido a Barcelona, Jhon Jairo Cifuente! 🙌⚽️ 📄 https://t.co/JD3BcJ5trz pic.twitter.com/iHgd9EDJYY — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) June 9, 2022

وانضم لصفوف بيراميدز في يناير 2019، حينها وصفه تركي آل الشيخ رئيس النادي بأنه "السفاح. سأسميه قطار الموت".

سجل 3 أهداف في 14 مباراة بقميص بيراميدز.

لكن تجربة الإكوادوري لم تدم سوى 6 أشهر ورحل بعد نهاية الموسم دون مقابل.

فانضم لصفوف برشلونة في صفقة انتقال حر لكن لم يتم قيده في قائمة الفريق ليرحل بعد شهرين وينضم لديلفين.

وارتدى جون قميص منتخب الإكوادور في 4 مباريات رسمية سجل خلالها هدفين.

وحسم برشلونة صدارة المرحلة الأولى من الدوري المحلي، ليضمن موقعا في المباراة النهائية للموسم لحصد اللقب المحلي.

كما ضمن الفريق الأصفر التأهل إلى كوبا ليبرتادوريس 2023.

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