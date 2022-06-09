بعد اتهامات العنصرية والتحيز الجنسي.. جاتوزو يدافع عن نفسه أمام جماهير فالنسيا

واصل جينارو جاتوزو الرد على الاتهامات الموجهة إليه بخصوص التحيز الجنسي والعنصرية بعدما عين على رأس فريق فالنسيا الإسباني.

وأعلن الخفافيش صباح اليوم اسم جينارو جاتوزو كمدير فني جديد للفريق.

سرعان ما توالت الهجمات من جديد ليرد عليها جاتوزو على هامش مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الخميس: "سأخبرك لما يحدث كل هذا، أولا، موضوع المرأة في كرة القدم كان يشير إلى شيء قيل قبل 15 عاما ولا يوجد فيديو أو أي شيء يدعمه".

وأضاف "أدريانو جالياني (مدير تنفيذي سابق لـ ميلان الإيطالي) بعد 25 عامًا من العمل الشاق، تم استبداله بامرأة تبلغ من العمر 28 عامًا (باربرا برلسكوني، ابنة الرئيس سيلفيو)، ليس لديها خبرة في الرياضة ، لذلك لم يكن هذا قرارًا رائعًا بالنسبة لي".

وتابع "أما بالنسبة لكوني عنصريًا، فقد سألوني شيئًا عن كيفين برنس بواتينج عندما كنت مدربًا لـ سيون (السويسري) وقلت إنه لا ينبغي أن يقلق بشأن ما يعتقده أربعة حمقى في الحشد، لقد جئت من قرية صغيرة في كالابريا، لذلك تلقيت طوال عمري كل أنواع الإهانات في إيطاليا".

وأكمل "لقد عملت مع العديد من اللاعبين السود، إنه أمر يزعجني حقًا أن أجلس هنا وأشرح أشياء معينة".

وأتم "أتذكر الأحاديث عن أني لا أستطيع العمل بسبب مرضي، أعاني من الوهن العضلي العيني منذ 12 عامًا، وسمعت الناس يقولون إنني لا أستطيع العمل، ولا أستطيع أن أعيش حياة طبيعية، ولا أستطيع رفع مستويات التوتر لدي، كل هذا هراء".

ووقع جاتوزو عقدا لمدة عامين لتدريب الخفافيش بدايةً من الموسم المقبل.

وسبق وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية 3 جمل مختلفة للإيطالي في 3 مواقف مختلفة بمسيرته.

التحيز الجنسي: "لا أستطيع رؤية المرأة في كرة القدم، لا أحب أن أقول ذلك، لكن هذا هو الأمر"، جاء ذلك عقب مشاركة باربرا بيرلسكوني نجلة رئيس ميلان سيلفيو بيرلسكوني آنذاك الأدوار مع أدريانو جالياني في 2013.

رهاب المثلية: تحدث رينو في 2008 عن الأمر: "الزاوج بين رجلين أو امرأتين هو أمر غريب بالنسبة لي".

العنصرية: "في 2013 وعقب خروج كيفين برنس بواتينج من مباراة بسبب الهتافات العنصرية صرَح رينو: "كم مرة تم إطلاق الصافرات على لاعبين بيض البشرة، حدث الأمر لي، لكنني لم أعره أي اهتمام".

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