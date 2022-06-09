دوري الأمم الأوروبية - إسبانيا لا تخسر أبدا في سويسرا.. والبرتغال تتجاوز التشيك

الخميس، 09 يونيو 2022 - 22:51

كتب : FilGoal

إسبانيا

فازت إسبانيا على مضيفتها سويسرا بهدف دون رد في استاد جنيف بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لدوري الأمم الأوروبية.

وسجل بابلو سارابيا هدف إسبانيا الوحيد في الشوط الأول من المباراة.

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بينما ظل رصيد سويسرا صفريًا دون رصيد في قاع المجموعة، وفقدت كل حظوظها في العبور إلى المرحلة النهائية.

وحافظت إسبانيا على سجلها المثالي في الملاعب السويسرية، إذ لعبت فيها 17 مباراة تاريخيًا ولم تخسر مطلقًا.

وفازت إسبانيا في 13 مباراة لعبتها في سويسرا، وتعادلت 4 مرات.

وأجرى لويس إنريكي 8 تعديلات على تشكيلته التي تعادلت أمام التشيك قبل أيام.

وعاد ألفارو موراتا لقيادة الهجوم على حساب راؤول دي توماس، كما شارك القائد سيرخيو بوسكيتس في خط الوسط، مع تغيير رباعي خط الدفاع بالكامل.

وتقدّمت إسبانيا منذ الدقيقة 13 بواسطة سارابيا بعد عرضية ماركوس يورينتي.

ليرفع سارابيا رصيده إلى 8 أهداف دولية في 21 مباراة خاضها مع إسبانيا.

كما وصلت إسبانيا إلى 50 هدفًا في شباك سويسرا بتاريخ المواجهات بينهما.

ووصل استحواذ إسبانيا على الكرة إلى 72% بالدقائق الأخيرة من الشوط الأول الذي لم يشهد فرصًا عديدة.

في الشوط الثاني دفع لويس إنريكي بـ داني أولمو وماركو أسينسيو وكوكي وكارلوس سولير تباعًا بدلًا من سارابيا وموراتا وجافي وماركوس يورينتي.

وكاد الحارس أوناي سيمون أن يكلف إسبانيا غاليًا بخروجٍ أرعن من مرماه في الدقيقة 87، لكن بريل إيمبولو سدد خارج المرمى الخالي.

وفي نفس المجموعة، فازت البرتغال على التشيك بهدفين دون رد في ملعب جوزيه ألفالادي.

وسجل جوزيه كانسيلو وجونسالو جيديش هدفي البرتغال في الشوط الأول.

لترفع البرتغال رصيدها إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمّد رصيد التشيك عند نقطة وحيدة.

البرتغال تقدمت في الدقيقة 33 بواسطة الظهير كانسيلو الذي أطلق تسديدة رائعة بعد تمريرة من زميله في مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا.

وضاعف جيديش جناح فالنسيا النتيجة سريعًا في الدقيقة 38 بتمريرة أخرى من بيرناردو.

ليرفع جيديش رصيده إلى 7 أهداف دولية، ويسجل لأول مرة بقميص البرتغال منذ أكتوبر 2019.

وشارك كريستيانو رونالدو في المباراة كاملةً، دون أن ينجح في زيادة حصته في الأهداف الدولية.

وتلعب في الجولة المقبلة يوم الأحد إسبانيا أمام التشيك، وسويسرا أمام البرتغال، بينما تُستكمَل مباريات المجموعة بخوض آخر جولتين في شهر سبتمبر.

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