خسارة ودية ثانية في إسبانيا.. السعودية تسقط أمام فنزويلا
الخميس، 09 يونيو 2022 - 21:11
كتب : FilGoal
خسر منتخب المملكة العربية السعودية أمام فنزويلا بهدف دون رد في مباراة ودية أقيمت على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية.
وسجل ناويل فيراريسي مدافع فنزويلا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37.
لاعب مانشستر سيتي المعار إلى إشتوريل البرتغالي سجل هدفه الدولي الأول مع فنزويلا.
الخسارة هي الثانية للسعودية في هذا التوقف الدولي بعد الهزيمة أمام كولومبيا بنفس النتيجة قبل أيام.
وتعد تلك المباراة هي الأولى في تاريخ المنتخبين بين السعودية وفنزويلا.
60' 📸
🇸🇦 السعودية 0 - 1 فنزويلا 🇻🇪 #السعودية_فنزويلا pic.twitter.com/AQa9UmMHxQ— المنتخب السعودي (@SaudiNT) June 9, 2022
وخسر الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للسعودية مباراتين متتاليتين لأول مرة كمدرب للأخضر.
ولم يخسر رينار مع السعودية إلا مرتين في 22 مباراة قادها قبل التوقف الدولي الحالي، قبل أن يخسر نفس العدد في ظرف أيام.
وتواصل السعودية استعدادها لنهائيات كأس العالم 2022 حيث ستتواجد في المجموعة الثالثة رفقة الأرجنتين وبولندا والمكسيك.
وتلعب السعودية مباراة ودية أخرى أمام منتخب لاتيني هو الإكوادور في التوقف الدولي لشهر سبتمبر، كما تواجه أيسلندا وكرواتيا في آخر تجربتين قبل المونديال مباشرةً.
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