الأهلي يكشف تفاصيل جديدة في أزمة النهائي الإفريقي بـ مؤتمر السبت

الخميس، 09 يونيو 2022 - 15:30

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

محمود الخطيب رئيس الأهلي

أعلن النادي الأهلي عن كشف تفاصيل جديدة تخص أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا في مؤتمر صحفي يوم السبت.

ويعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بعد غد السبت بمقر النادي بالجزيرة مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل جديدة تخص أزمة النهائي الإفريقي.

وخسر الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بهدفين دون مقابل على ملعب محمد الخامس في المغرب.

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وأشار الأهلي عبر موقعه الرسمي إلى: "سيتم الكشف عن تفاصيل جديدة بإقامة المباراة في ملعب غير محايد بالمخالفة لقواعد اللعب النظيف ومبدأ تكافؤ الفرص".

وتابع "يعقد المؤتمر في الثانية عشرة ظهر السبت المقبل في حضور أعضاء مجلس إدارة النادي".

وتم توجيه الدعوة لوسائل الإعلام لحضور المؤتمر الصحفي.

ويستعد الأهلي لمواجهات هامة خلال الفترة المقبل، بداية بلقاء المصري بالسلوم في كأس مصر، مرورا بلقاء إيسترن كومباني المؤجل في الدوري، والذي سيخوضه دون بعض اللاعبين الدوليين مع المنتخب، مرورا وصولا للقمة أمام الزمالك يوم ١٩ يونيو الجاري.

ويلعب الأهلي يوم 12 يونيو الجاري ضد المصري بالسلوم في دور الـ32 لكأس مصر.

ثم يواجه إيسترن كومباني يوم 15 من الشهر ذاته، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري.

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