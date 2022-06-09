في بيان وزاري.. الكونغو الديمقراطية تفسخ التعاقد مع كوبر

فسخ منتخب الكونغو الديمقراطية تعاقده مع هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني بسبب سوء النتائج.

وخسر منتخب الكونغو الديمقراطية مباراته الثانية على التوالي في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023.

فبعد السقوط أمام الجابون بهدف دون مقابل في المباراة الافتتاحية، خسر الفريق الكونغولي أمام السودان بهدفين مقابل هدف واحد.

وأصدرت وزارة الرياضة بالكونغو الديمقراطية بيانا حكوميا بالإخطاء بفسخ التعاقد مع كوبر.

وتم تقديم البيان من رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية ووزير الرياضة ووزير المالية إلى مدرب منتخب مصر الأسبق.

وجاء في نص البيان:

"يؤسفنا إبلاغكم بفسخ التعاقد الموقع يوم 30 مايو 2021 مع المدير الفني هيكتور كوبر".

وأضاف "يتم توجيه اللوم إليكم بسبب عدم تحسن أداء المنتخب كما هو منصوص في التعاقد والفشل في تطوير أسلوب اللعب".

واختتم البيان "تم إبلاغ الاتحاد الكونغولي لكرة القدم بإخطاركم بجميع الخطوات المقبلة".

وتولى كوبر القيادة الفنية لمنتخب الكونغو الديمقراطية في مايو 2021.

وخاض كوبر 12 مباراة مع المنتخب الكونغولي ونجح في تحقيق الفوز ثلاث مرات فقط بينما تعادل في أربعة وخسر خمس مرات.

ووصل كوبر إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وخسر من المغرب في مجموع المباراتين.

وسبق للمدرب الأرجنتيني التأهل إلى كأس العالم رفقة منتخب مصر في نسخة 2018 في روسيا.

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