وكيل بيل: لا أملك رقم رئيس خيتافي
الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 20:46
كتب : FilGoal
رد جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل على تصريح رئيس خيتافي آنخل توريس بشأن موكله.
جاريث بيل
النادي :
وفجّر آنخل توريس رئيس نادي خيتافي مفاجأة مدوية، وكشف عن تواصل وكيل جاريث بيل معه. (طالع التفاصيل)
وسخر جوناثان في تصريحات نقلها فابريزو رومانو صحفي "سكاي" قائلا: "ليس لدي رقم خيتافي".
بيل (32 عامًا) بات لاعبًا حرًا بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الشهر الجاري.
وقاد بيل بلاده ويلز قبل أيام إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ نسخة 1958، وبات مطالبًا بإيجاد فريق والاستمرار في كرة القدم لأجل المشاركة في المونديال الذي يقام نهاية العام الجاري.
ولم يخض بيل إلا 7 مباريات مع ريال مدريد طوال موسم 2021\2022، سجل خلالها هدفًا وحيدًا.
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