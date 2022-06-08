مفاجأة مدوية.. رئيس خيتافي: بيل عرض خدماته علينا اليوم

فجّر آنخل توريس رئيس نادي خيتافي مفاجأة مدوية، وكشف عن تواصل وكيل جاريث بيل معه.

وصرّح توريس خلال تقديم الأقمصة الجديدة للفريق: "تحدّثت مع وكيل جاريث بيل منذ 45 دقيقة".

وأضاف توريس: "لقد عرض علينا خدمات اللاعب".

وتابع: "نحتاج إلى دراسة الأمر مع الجهاز الفني ومجلس إدارة النادي".

وأتم: "إنه لاعب مميز وهناك احتمالية لكننا سنتشاور أولًا في الأمر".

بيل (32 عامًا) بات لاعبًا حرًا بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الشهر الجاري.

وقاد بيل بلاده ويلز قبل أيام إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ نسخة 1958، وبات مطالبًا بإيجاد فريق والاستمرار في كرة القدم لأجل المشاركة في المونديال الذي يقام نهاية العام الجاري.

وذكرت تقارير صحفية أن بيل عرض نفسه على أتليتكو مدريد، كما ارتبط اسمه بالانتقال إلى كارديف سيتي فريق مدينته.

ويقع خيتافي في العاصمة الإسبانية مدريد، وقد يكون خيارًا جيدًا للاعب حتى يحافظ على استقرار عائلته دون الاضطرار إلى الانتقال إلى مدينة أخرى.

واحتل خيتافي المركز 15 في الدوري الإسباني الموسم الماضي برصيد 39 نقطة.

ويشرف كيكي سانشيز فلوريس لاعب ريال مدريد الأسبق على تدريب خيتافي منذ الموسم الماضي.

ولم يخض بيل إلا 7 مباريات مع ريال مدريد طوال موسم 2021\2022، سجل خلالها هدفًا وحيدًا.

اقرأ أيضا:

ماذا قال إيهاب جلال قبل مباراة إثيوبيا

تصريحات نارية جديدة من موسيماني

هل تعود الكرة النسائية للإسماعيلي

وكيلة موسيماني: محبطون مما يحدث

صفقة تاريخية منتظرة لـ ليفربول