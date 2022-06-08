مؤتمر إيهاب جلال: مواجهة إثيوبيا ليست سهلة.. ونواجه سوء حظ

وصف إيهاب جلال المدير الفني لـ منتخب مصر مواجهة إثيوبيا بأنها ليست سهلة.

ويلتقي منتخب مصر غدا مع نظيره الإثيوبي في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وقال جلال في المؤتمر الصحفي للمباراة: "المباراة قوية وليست سهلة وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق النقاط الثلاث".

وتابع "منتخب إثيوبيا جيد جدا الآن، شاركوا منذ أشهر في كأس أمم إفريقيا وقدموا أداءً جيدا، ونعلم أن قائدهم يلعب في الدوري المصري (شيمليس بيكيلي)".

وأضاف "نواجه سوء حظ بسبب كثرة الغيابات المتمثلة في محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حجازي بسبب الإصابات ".

وواصل "هم لاعبون كبار لكن لدينا لاعبين جيدين في القائمة ومستعدين لخوض المباراة".

وأردف "اعتقد أنه عقب مواجهة الغد ثم مباراتي مالاوي في التوقف الدولي المقبل سيتضح شكل المجموعة والمتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية".

وأشاد بأرضية ملعب بينجو قائلا: "مقارنة بالملاعب الموجودة في إفريقيا فهو ملعب جيد".

وأجاب ردا على سؤال هل لعب إثيوبيا خارج أرضها إيجابي لمصر قائلا: "لن يكون سهلا على إثيوبيا أن تخوض مبارياتها خارج أرضها، وهذه أفضلية لأي فريق يواجه إثيوبيا خارج ملعبها".

ويستضيف ملعب بينجو في مالاوي اللقاء، بعد حظر كاف إقامة المباريات في إثيوبيا لعدم استيفاء الشروط.

بينما قال عمرو السولية قائد المنتخب: "لا توجد مباراة سهلة حاليا ونلعب جميع مبارياتنا للفوز".

وأتم "جميع اللاعبين جاهزون للمباراة، من أجل تحقيق الانتصار الثاني والاستمرار في تصدر المجموعة".

واستهل إيهاب جلال مشواره مع الفراعنة بالفوز 1-0 على غينيا.

فيما خسرت إثيوبيا من مالاوي بهدفين مقابل هدف على نفس الملعب.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من إثيوبيا وغينيا ومالاوي.

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