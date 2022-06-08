"لن يفعل مثل مبابي".. مودريتش مستمر في ريال مدريد لعام آخر

الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 13:48

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد عن تجديد عقد لاعبه لوكا مودريتش لمدة موسم إضافي لينتهي في 30 يونيو 2023.

لوكا مودريتش

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وانتهى عقد مودريتش مع الميرنجي مع نهاية موسم 2021\2022.

وذكر فابريتسيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس أن المفاوضات كانت سريعة والتوقيع على العقد تم بعد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وأوضح إدو أجيري صحفي برنامج "التشيرينجيتو" أن المفاوضات بين اللاعب والنادي استمرت 3 دقائق فقط.

ويجدد مودريتش عقده لمدة موسم واحد للعام الثاني على التوالي بعد أن فعل الأمر في الموسم الماضي.

وقدّم مودريتش (36 عامًا) مستويات رائعة الموسم المنصرم وقاد ريال مدريد لألقاب كأس السوبر الإسباني، والدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.

لن أفعل مثل مبابي

وكان مودريتش قد مزح في مقابلة سابقة قبل عدة أسابيع عند سؤاله بشأن موعد تجديد عقده مع النادي.

وقال مودريتش: "أرغب في الاستمرار في ريال مدريد، لم أوقّع على العقود بعد، لكني لن أفعل مثل مبابي".

قائد منتخب كرواتيا انضم إلى ريال مدريد في صيف 2012 قادمًا من توتنام هوتسبير مقابل 35 مليون يورو.

وخاض مودريتش 436 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 31 هدفًا وصنع 73، وحصد 20 بطولة مختلفة، أهمها خماسية دوري أبطال أوروبا التاريخية.

وفاز مودريتش بالكرة الذهبية في عام 2018 بعد قيادته بلاده كرواتيا إلى نهائي كأس العالم.

ويمتلك مودريتش 150 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا كالأكثر تمثيلًا لبلاده على مر التاريخ، ويشارك معه في مباريات التوقف الدولي الجاري.

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