"لن يفعل مثل مبابي".. مودريتش مستمر في ريال مدريد لعام آخر
الأربعاء، 08 يونيو 2022 - 13:48
كتب : FilGoal
أعلن نادي ريال مدريد عن تجديد عقد لاعبه لوكا مودريتش لمدة موسم إضافي لينتهي في 30 يونيو 2023.
لوكا مودريتش
النادي : ريال مدريد
وانتهى عقد مودريتش مع الميرنجي مع نهاية موسم 2021\2022.
Comunicado Oficial: @lukamodric10. #RealMadrid | #Modrić2023— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 8, 2022
وذكر فابريتسيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس أن المفاوضات كانت سريعة والتوقيع على العقد تم بعد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.
وأوضح إدو أجيري صحفي برنامج "التشيرينجيتو" أن المفاوضات بين اللاعب والنادي استمرت 3 دقائق فقط.
ويجدد مودريتش عقده لمدة موسم واحد للعام الثاني على التوالي بعد أن فعل الأمر في الموسم الماضي.
وقدّم مودريتش (36 عامًا) مستويات رائعة الموسم المنصرم وقاد ريال مدريد لألقاب كأس السوبر الإسباني، والدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.
Florentino Pérez ✍ @lukamodric10 #Modrić2023 pic.twitter.com/gauCPZAnLe— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 8, 2022
لن أفعل مثل مبابي
وكان مودريتش قد مزح في مقابلة سابقة قبل عدة أسابيع عند سؤاله بشأن موعد تجديد عقده مع النادي.
وقال مودريتش: "أرغب في الاستمرار في ريال مدريد، لم أوقّع على العقود بعد، لكني لن أفعل مثل مبابي".
قائد منتخب كرواتيا انضم إلى ريال مدريد في صيف 2012 قادمًا من توتنام هوتسبير مقابل 35 مليون يورو.
2⃣0⃣2⃣3⃣#Modrić2023 pic.twitter.com/T0VaoZ5cyy— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 8, 2022
وخاض مودريتش 436 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 31 هدفًا وصنع 73، وحصد 20 بطولة مختلفة، أهمها خماسية دوري أبطال أوروبا التاريخية.
وفاز مودريتش بالكرة الذهبية في عام 2018 بعد قيادته بلاده كرواتيا إلى نهائي كأس العالم.
ويمتلك مودريتش 150 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا كالأكثر تمثيلًا لبلاده على مر التاريخ، ويشارك معه في مباريات التوقف الدولي الجاري.
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