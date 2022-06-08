ذا أثليتك: هل يصبح الأغلى في تاريخ الريدز؟ نونيز بديل ماني في ليفربول

يفكر ليفربول في تدعيم صفوفه الصيف الجاري ليصبح داروين نونيز مهاجم بنفيكا أغلى صفقة في تاريخ الريدز ومعوضا لرحيل ساديو ماني.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" فأن يورجن كلوب يعد من أكثر المعجبين بأداء المهاجم ويضعه هدفا لتعويض رحيل ساديو ماني المتوقع صوب ليفربول الإنجليزي.

ويسعى بنفيكا لبيع هدافه مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، وفي حال ضمه الريدز بنفس القيمة فسيكون الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي متفوقا على فيرجيل فان دايك في يناير 2018 مقابل 78 مليون جنيه إسترليني.

ويؤمن الريدز أن الأوروجوياني مناسب لأسلوبهم ويستطيع اللعب في مركز الجناح وأيضا كمهاجم.

نونيز انضم لصفوف بنفيكا قادما من ألميريا الإسباني مقابل 24 مليون يورو ليصبح الأغلى في تاريخ النسور البرتغالية.

ويمتلك ألميريا نسبة 20% من قيمة البيع المستقبلي للاعب.

ويضع ليفربول عدة أسماء أخرى لتدعيم صفوفه في حال اشتعل الصراع على ضم المهاجم الأوروجوياني.

وبحسب التقرير أيضا فأن الريدز يواجهون منافسة شرسة من مانشستر يونايتد الغريم التقليدي.

نونيز الموسم الماضي سجل 34 هدفا في 41 مباراة مع بنفيكا في جميع المسابقات.

وأصبح نونيز عنصرا أساسيا كذلك في منتخب أوروجواي، إذ سجل هدفين في 8 مباريات دولية خاضها.

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