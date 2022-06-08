58 جائزة - كل جوائز محمد صلاح الفردية مع ليفربول

خمسة مواسم، 254 مباراة، 156 هدف، 63 تمريرة حاسمة، 6 بطولات. محمد صلاح لا يتوقف عن كتابة التاريخ مع ليفربول.

فاز محمد صلاح بـ58 جائزة فردية خلال فترة تواجده في ليفربول بين جوائز داخل النادي أو في إنجلترا أو إفريقيا وأوروبا والعالم.

نستعرض جوائز محمد صلاح الفردية منذ بداية موسم 2017-2018.

لاعب الشهر في ليفربول (19 مرة)

2018-2017

لاعب الشهر 7 مرات من أصل 9

أغسطس – سبتمبر – نوفمبر – ديسمبر – فبراير – مارس – إبريل

2019-2018

لاعب الشهر ثلاث مرات (أكتوبر – ديسمبر – إبريل)

2020-2019

لاعب الشهر مرتين (أغسطس – يناير)

2021-2020

لاعب الشهر 3 مرات (ديسمبر – يناير – فبراير)

2022-2021

لاعب الشهر 4 مرات (أغسطس – سبتمبر – أكتوبر – ديسمبر)

لاعب الموسم في ليفربول (4 مرات)

2018-2017

فاز محمد صلاح بجائزتي لاعب الموسم باختيار الجماهير وباختيار اللاعبين.

2021-2020

فاز محمد صلاح بجائزة لاعب الموسم باختيار الجماهير

2022-2021

فاز محمد صلاح بجائزة لاعب الموسم باختيار الجماهير

هدف الموسم في ليفربول (مرة واحدة)

فاز صلاح بجائزة هدف الموسم في ليفربول 2018-2019 بهدفه في شباك تشيلسي 14 إبريل 2019.

لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي (4 مرات)

نوفمبر 2017 – فبراير 2018 – مارس 2018 – أكتوبر 2021

يسبق صلاح ستة لاعبين فقط في ترتيب أكثر من حصل على جائزة لاعب الشهر في تاريخ الدوري الإنجليزي وهم:

هاري كين وسيرجيو أجويرو (7)

كريستيانو رونالدو وستيفن جيرارد (6)

واين روني وروبن فان بيرسي (5)

هدف الشهر في الدوري الإنجليزي (مرتين)

يناير 2021 بهدفه أمام وست هام يونايتد

أكتوبر 2021 بهدفه أمام مانشستر سيتي

لاعب الشهر باختيار رابطة اللاعبين المحترفين (10 مرات)

2018-2017

لاعب الشهر أربع مرات (نوفمبر - ديسمبر - فبراير - مارس)

2019-2018

لاعب الشهر 3 مرات (ديسمبر - يناير - إبريل)

2022-2021

لاعب الشهر 3 مرات (سبتمبر - أكتوبر - فبراير)

لاعب الموسم باختيار رابطة اللاعبين المحترفين (مرة واحدة)

فاز صلاح بجائزة لاعب الموسم باختيار رابطة اللاعبين المحترفين في أول مواسمه 2017-2018.

لاعب الموسم باختيار رابطة الدوري الإنجليزي (مرة واحدة)

فاز صلاح بجائزة لاعب الموسم باختيار رابطة الدوري الإنجليزي في أول مواسمه 2017-2018.

لاعب الموسم باختيار رابطة الكتاب الرياضيين (مرتان)

فاز صلاح بجائزة لاعب الموسم باختيار رابطة الكتاب الرياضيين في 2017-2018 و2021-2022.

لاعب الموسم من رابطة الللاعبين المحترفين باختيار الجماهير (3 مرات)

مواسم 2017-2018 و2020-2021 و2021-2022.

لاعب الموسم باختيار رابطة جماهير كرة القدم في إنجلترا "FSA" (مرتان)

فاز صلاح بجائزة لاعب الموسم باختيار رابطة جماهير كرة القدم في إنجلترا في 2018 و2021.

الحذاء الذهبي (3 مرات)

2018-2017 برصيد 32 هدفا

2019-2018 برصيد 22 هدفا بالمشاركة مع ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج.

2022-2021 برصيد 23 هدفا بالمشاركة مع سون هيونج مين.

أفضل صانع ألعاب في الموسم (مرة واحدة)

فاز صلاح بجائزة أفصل صانع ألعاب موسم 2021-2022 برصيد 13 تمريرة حاسمة.

هدف الموسم في الدوري الإنجليزي (مرة واحدة)

فاز صلاح بجائزة أفضل هدف في موسم 2021-2022 بهدفه أمام مانشستر سيتي في 3 أكتوبر 2021.

جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم (مرة واحدة)

فاز صلاح بجائزة أفضل هدف في العالم لـ 2017-2018 بهدفه في شباك إيفرتون في 10 ديسمبر 2017

أفضل لاعب في كأس العالم للأندية (مرة واحدة)

فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية عام 2019.

لاعب العام في إفريقيا (مرتان)

فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا مرتين عامي 2017 و2018.

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