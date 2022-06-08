الجزائر تبتعد بالصدارة بثنائية أمام تنزانيا في تصفيات أمم إفريقيا

ابتعد منتخب الجزائر بصدارة المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 بعد التغلب على تنزانيا خارج ملعبه بهدفين دون مقابل.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى ست نقاط في الصدارة وبفارق أربع نقاط عن النيجر صاحب المركز الثاني بنقطتين.

وافتتح رامي بن سبعيني التسجيل في الدقيقة 47 وقبل ثواني من نهاية الشوط الأول برأسية متقنة.

بينما نجح محمد الأمين عمورة في تعزيز التقدم وتأكيد الفوز بهدف ثان في الدقيقة 89، وبات ذلك أول أهداف عمورة لاعب لوجانو السويسري الدولية مع المنتخب الجزائري.

وكان منتخب أوغندا قد تعادل إيجابيا أمام النيجر بهدف لكل منهما.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى منافسات أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

ويلعب منتخب الجزائر مباراته المقبلة أمام النيجر يوم 19 من شهر سبتمبر في التوقف الدولي المقبل.

ويتقاسم منتخبا تنزانيا وأوغندا المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة لكل منهما بتسجيل هدف واستقبال ثلاثة.

وكان منتخب الجزائر قد تغلب على أوغندا في المباراة الافتتاحية من التصفيات بهدفين دون مقابل.

وتختتم منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا غدا الخميس.

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